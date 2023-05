കള്ളുകച്ചവടത്തിന് 35 ലക്ഷത്തിന്റെ സ്പിരിറ്റ് !; പൊലീസ് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് എക്സൈസ്

തിരുവനന്തപുരം∙ ബെനാമി കള്ളുഷാപ്പ് ഇടപാടുകാരൻ 35 ലക്ഷം രൂപ പഞ്ചാബിലെ സ്പിരിറ്റ് നിർമാണക്കമ്പനിക്കു കൈമാറിയതിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം വരും. ആവശ്യമുന്നയിച്ച് എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിനു കത്തു നൽകി. ബെനാമി ഇടപാടിൽ നൂറോളം ഷാപ്പുകൾ നടത്തിപ്പോന്ന തൃശൂർ മറ്റത്തൂർ സ്വദേശി ശ്രീധരന്റെ അക്കൗണ്ടിൽനിന്നു 35 ലക്ഷം രൂപ ഡിസ്റ്റിലറിക്കു നൽകിയതായി എക്സൈസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.



ഈ തുക എന്തിനു നൽകിയെന്നു പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിയണം. സ്പിരിറ്റ് വാങ്ങാനെങ്കിൽ, വിപണി വില അനുസരിച്ച് അരലക്ഷം ലീറ്റർ സ്പിരിറ്റ് അനധികൃതമായി കേരളത്തിലെത്തി. ഇതുപയോഗിച്ച് എത്ര വ്യാജക്കള്ള് നിർമിച്ചുവെന്നും എവിടെയെല്ലാം വിറ്റുവെന്നും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്.

ബെനാമി ഇടപാടിൽ കേസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷിക്കാൻ എക്സൈസും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടുവർഷത്തിലധികമായി തുടരുന്ന ഇടപാടിൽ എക്സൈസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു പങ്കുണ്ടോയെന്നത് അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരും.

ഒരാൾ രണ്ടു ഗ്രൂപ്പിലധികം ഷാപ്പ് നടത്തുന്നതു നിയമലംഘനമാണ്. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ 5–7 ഷാപ്പുകൾ വരും. ഇതു ലംഘിച്ചാണു തിരുവനന്തപുരം മുതൽ തൃശൂർ വരെ 20 ഗ്രൂപ്പുകളിലായി നൂറോളം ഷാപ്പുകൾ ബെനാമി പേരിൽ ശ്രീധരൻ നടത്തിയത്. 12 ഗ്രൂപ്പുകളിലെ അറുപതിലധികം ഷാപ്പുകളുടെ ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കി. ശേഷിക്കുന്ന എട്ടു ഗ്രൂപ്പുകളുടേത് ഉടൻ റദ്ദാക്കും.

സംസ്ഥാനത്ത് എണ്ണൂറിലധികം ഗ്രൂപ്പുകളിലായി അയ്യായിരത്തിലധികം ഷാപ്പുകളുണ്ട്. ഏറ്റെടുക്കാൻ ആളില്ലാത്തവ തൊഴിലാളികളെയാണ് ഏൽപിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൊഴിലാളി സംഘം ഷാപ്പ് ഒന്നിന് 500 രൂപ മാത്രം ഫീസ് നൽകിയാൽ മതി. ഇതു മുതലെടുത്ത് തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ ഒത്താശയോടെ തൊഴിലാളികളുടെ പേരിൽ ലൈസൻസ് എടുത്തും ശ്രീധരൻ ബെനാമി ഇടപാട് നടത്തിയതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 5 ചെത്തുതൊഴിലാളി, ഒരു വിൽപനത്തൊഴിലാളി എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സംഘത്തിനുമാത്രമേ ഷാപ്പ് കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഷാപ്പ് പരിധിയിൽ കുറഞ്ഞത് 50 ചെത്തുതെങ്ങെങ്കിലും വേണം. ഇതു ലംഘിച്ചാണു സംസ്ഥാനത്തു മിക്ക ഷാപ്പുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ഒരു വർഷം മുൻപു ലഭിച്ച പരാതിയിൽ തെളിവില്ലെന്നായിരുന്നു ആദ്യത്തെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട്.

വിശദമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നു കമ്മിഷണർ എസ്.ആനന്ദകൃഷ്ണന്റെ നിർദേശത്തെത്തുടർന്ന് ഇന്റലിജൻസ് അസി.കമ്മിഷണർ ടി.അനികുമാർ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ പിടിച്ചെടുത്ത കംപ്യൂട്ടർ ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കാണു വഴിത്തിരിവായത്. തെളിവുകളും സ്പിരിറ്റ് നിർമാണക്കമ്പനിക്കു പണമയച്ചതിന്റെ രേഖയും ഇതിൽനിന്നു ലഭിച്ചു.

ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പങ്ക്?



ചിറ്റൂരിൽനിന്നു കള്ള് കൊണ്ടുവരാനുള്ള പെർമിറ്റ് അപേക്ഷ, പെർമിറ്റ് ഫീസ്, പെർമിറ്റ് എടുക്കുന്ന വണ്ടികളുടെ രേഖ, ചെത്തുന്ന തെങ്ങുകളുടെ ഉടമയുടെ സമ്മതപത്രം എന്നിവയെല്ലാം പരിശോധിക്കേണ്ടത് എക്സൈസാണ്. രേഖകൾ കൃത്യമായി പരിശോധിച്ചാൽ ബെനാമി ഇടപാടു പണ്ടേ തെളിയുമായിരുന്നു. ഇതു മനഃപൂർവമല്ലാത്ത വീഴ്ചയോ, ഒത്തുകളിയോ എന്ന് അന്വേഷണത്തിൽ തെളിയണം.

