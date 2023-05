ലഹരിവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം ഫലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നു പഠിക്കാൻ എക്സൈസ് വകുപ്പ്

ആലപ്പുഴ∙ എക്സൈസിന്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലവത്താകുന്നുണ്ടോയെന്നു പഠിക്കാൻ പുറത്തു നിന്നുള്ള സംഘത്തെ നിയോഗിക്കുന്നു. ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ലഹരി ഉപയോഗം കൂടുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു പഠനം നടത്തുന്നത്.

60,000 പേരിൽ നിന്നാണ് ഇരുപതിലധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നത്. സ്റ്റുഡന്റ് പൊലീസ് കെഡറ്റുകൾ വഴിയാണു ജനങ്ങളിൽ നിന്നു വിവരശേഖരണം നടത്തുന്നത്. മദ്യവും രാസ ലഹരികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലഹരിമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗത്തെയും വിപണനത്തെയും തടയുന്നതിനായി വൻതുകയാണ് എക്സൈസ് ചെലവാക്കുന്നത്. ‘നോ ടു ഡ്രഗ്സ്’ എന്ന പേരിൽ അടുത്തിടെ എക്സൈസ് നടത്തിയ ക്യാംപെയ്നിന്റെ ഫലവും പരിശോധിക്കും.

