നായ്ക്കുട്ടിയെ കിണറ്റിലിറങ്ങി രക്ഷിച്ചു; അതേ കിണറ്റിൽ വീണ് ഗൃഹനാഥൻ മരിച്ചു

കോട്ടാങ്ങൽ (പത്തനംതിട്ട) ∙ നായ്ക്കുട്ടിയെ രക്ഷിക്കാൻ കിണറ്റിലിറങ്ങിയ ഗൃഹനാഥൻ തിരിച്ചുകയറുന്നതിനിടെ കിണറ്റിൽ വീണുമരിച്ചു. പുത്തൂപ്പടി നാരകത്താംകുഴി കൊടുപ്പേൽ വീട്ടിൽ മോഹനൻ പിള്ളയ്ക്കാണ് (60) ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.

ഇന്നലെ രാവിലെ 9.45നായിരുന്നു അപകടം. വീടിനടുത്തുള്ള പുരയിടത്തിലെ പൊട്ടക്കിണറ്റിലാണു നായ്ക്കുട്ടി വീണത്. കയർകെട്ടി അതിൽ പിടിച്ചാണു മോഹനൻപിള്ള 15 അടി ആഴമുള്ള കിണറ്റിലിറങ്ങിയത്. ഭാര്യ സുമ കിണറ്റിൻകരയിലുണ്ടായിരുന്നു. നായ്ക്കുട്ടിയുമായി കയറിൽ പിടിച്ചു തിരികെക്കയറുന്നതിനിടെ വീണ്ടും കിണറ്റിലേക്കു വീണു.

നാട്ടുകാരും പിന്നാലെ അഗ്നിരക്ഷാസേനയുമെത്തി ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. കിണറ്റിൽ രണ്ടാൾപ്പൊക്കം വെള്ളമുണ്ട്. കിണറ്റിനുള്ളിൽ വായുലഭ്യത കുറവുള്ളതിനാൽ തലകറക്കമുണ്ടായിരിക്കാമെന്നു സംശയിക്കുന്നു. കിണറ്റിലിറങ്ങിയവർ നായ്ക്കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനുശേഷം മൃതദേഹം ഇന്നു ബന്ധുക്കൾക്കു വിട്ടുനൽകും. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനുശേഷം ഇന്നു ബന്ധുക്കൾക്കു വിട്ടുനൽകും. സംസ്കാരം ഇന്നു രണ്ടിന്. മക്കൾ: മോനിഷ, പരേതനായ മോനിഷ്. മരുമകൻ: രാജേഷ്.

English Summary: Man dies in well soon after rescueing dog