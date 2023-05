റോഡ് ക്യാമറ: കെൽട്രോൺ പറഞ്ഞത് 80 കോടി രൂപ; 2019ൽ മൊത്തം പദ്ധതിയിട്ടത് 8200 ക്യാമറകൾ

തിരുവനന്തപുരം∙ റോഡപകടം കുറയ്ക്കാൻ മോട്ടർ വാഹന വകുപ്പും കെൽട്രോണും ചേർന്ന് 2019ൽ നടത്തിയ സർവേയിൽ 7,000 എഐ ക്യാമറകളും 1,200 സ്പീഡ് ക്യാമറകളും ഉൾപ്പെടെ 8,200 ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിക്കണമെന്നായിരുന്നു കണ്ടെത്തൽ. 2019ലെ റോഡുകളുടെയും വാഹനങ്ങളുടെയും കണക്കെടുത്തും അപകടസാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചുമായിരുന്നു ഇത്.

980 അപകടമേഖലകളിൽ ക്യാമറയില്ലാത്ത 726 ഇടങ്ങളിൽ അവ സ്ഥാപിക്കാനായിരുന്നു പദ്ധതി. അന്ന് 80 കോടി രൂപയ്ക്കു പൂർത്തിയാകുമെന്നു കെൽട്രോൺ മോട്ടർവാഹന വകുപ്പിനെ അറിയിച്ച പദ്ധതിയാണ് ബിഒഒടി വ്യവസ്ഥയിൽ കെൽട്രോണിനെ ഏൽപിച്ചതും 232 കോടി ചെലവിലേക്ക് ഉയർന്നതും.

3,000 ക്യാമറ യൂണിറ്റ് വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന കൺട്രോൾ റൂമാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥാപിച്ചത്. ബാക്കി ക്യാമറകൾ പിന്നീട് ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ഈ കൺട്രോൾ റൂമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താം. കേരളത്തിലെ ആകെ അപകടമരണങ്ങളിൽ 60–70% വരെ സീറ്റ്ബെൽറ്റും ഹെൽമറ്റും ഉപയോഗിക്കാത്തതിനാലാണെന്നാണ് കണക്ക്. 40–50 % വരെ അമിതവേഗം മൂലവും. ആദ്യവർഷം പിഴ വരുമാനം 156 കോടി. നിയമലംഘനങ്ങൾ കുറയുന്നതോടെ 5 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 56 കോടിയിലേക്കു കുറയുമെന്നായിരുന്നു കണക്ക്.

English Summary: Keltron said expense for road camera in 2019 is eighty crore rupees