കേരളാ കോൺഗ്രസിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തത് അനവസരത്തിലെന്നു യുഡിഎഫ് വികാരം‌

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരളാ കോൺഗ്രസ് എമ്മിനെ മുന്നണിയിലേക്കു സ്വാഗതം ചെയ്തു പ്രധാന നേതാക്കൾ നടത്തിയ പ്രസ്താവനകൾ അനവസരത്തിലായിപ്പോയെന്ന വിലയിരുത്തലിൽ യുഡിഎഫ്. വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി സമര രംഗത്തുള്ളപ്പോൾ ഘടകകക്ഷികൾക്കിടയിൽ ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കാനും സർക്കാർ വിരുദ്ധ വിഷയങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിടാനും ഇത് ഇടയാക്കിയെന്ന വികാരം നേതാക്കൾ പങ്കിട്ടു. യുഡിഎഫിലേക്കു തിരിച്ചില്ലെന്നും എൽഡിഎഫിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണെന്നും പ്രതികരിച്ച്, സ്വാഗതം ചെയ്തവരെയെല്ലാം ജോസ് കെ.മാണിയും കേരളാ കോൺഗ്രസും തള്ളിയതു മുന്നണിക്കാകെ ക്ഷീണം ചെയ്തെന്നാണു വിലയിരുത്തൽ.



പാർട്ടിയും മുന്നണിയും വിട്ടുപോയവരെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരണമെന്ന സജീവ ചർച്ച വയനാട്ടിലെ കോൺഗ്രസ് നേതൃസംഗമത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരു പാർട്ടിയുടെയും പേരെടുത്തു പറഞ്ഞുള്ള ചർച്ച അവിടെ നടന്നില്ലെന്നു നേതാക്കൾ പറയുന്നു. നേതൃസംഗമത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി നൽകിയ ചാനൽ അഭിമുഖത്തിൽ കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് കെ.സുധാകരനാണു കേരളാ കോൺഗ്രസ് വിഷയത്തിനു തുടക്കമിട്ടത്. കേരളാ കോൺഗ്രസിന്റെ പേരു സൂചിപ്പിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനു നൽകിയ മറുപടിയെന്നാണ് സുധാകരൻ പിന്നീട് സഹപ്രവർത്തകരോടു വിശദീകരിച്ചത്. ഇന്നലെ തൃശൂരിലെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല വിഷയം വീണ്ടും സജീവമാക്കി.

ദേശീയതലത്തിൽ കേരളാ കോൺഗ്രസ് എം പ്രതിപക്ഷത്തിനൊപ്പം തന്നെയാണെന്നിരിക്കേ, ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് ഇങ്ങനെയൊരു ചർച്ചയ്ക്കു പ്രസക്തിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും ആവശ്യമെങ്കിൽ നിയമസഭാ, തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലാണ് അവരെ മുന്നണിയിലെത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തേണ്ടതെന്നുമാണ് പൊതുവികാരം. അതിന് ഇനിയും സമയമുള്ളപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ചർച്ച ഭാവിയിലേക്കുള്ള വാതിലടച്ചെന്നു നേതാക്കൾ പറയുന്നു. പാലായിൽ കേരളാ കോൺഗ്രസിനെ തോൽപിച്ച മാണി സി.കാപ്പന്റെ പാർട്ടിയെക്കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്തു വേണമായിരുന്നു ഇത്തരം ചർച്ചകളിലേക്കു കടക്കാനെന്നു യുഡിഎഫ് നേതാക്കൾ പറയുന്നു.

∙ ‘യുഡിഎഫിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും കക്ഷികൾ വരുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) തിരിച്ചുവരികയാണെങ്കിൽ സന്തോഷമേയുള്ളൂ.’ – രമേശ് ചെന്നിത്തല (തൃശൂരിൽ) ‌

∙ ‘രമേശ് ചെന്നിത്തല സ്വാഗതം ചെയ്തെന്നു കേൾക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം. പക്ഷ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഭാഗമാണ്. രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും എണീറ്റുപോകാവുന്നതല്ല രാഷ്ട്രീയം. യു‍ഡിഎഫിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ തീർന്നുപോകുമെന്നു കരുതിയിരിക്കാം. പക്ഷേ, ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നു.’ – മന്ത്രി റോഷി അഗസ്റ്റിൻ

English Summary: UDF sentiment against welcoming Kerala Congress M to the alliance