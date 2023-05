ലോക്സഭ: കെ.സുരേന്ദ്രനും മറ്റു 4 പേരും മത്സരിച്ചേക്കില്ല

കോഴിക്കോട് ∙ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സംസ്ഥാനപ്രസിഡന്റും നാലു ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാരും മത്സരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന തീരുമാനത്തിലേക്കെന്ന് സൂചന; ഇന്നു പാലക്കാട്ടു ചേരുന്ന സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യും. തീരുമാനം വന്നാൽ പാലക്കാട്ട് കൃഷ്ണകുമാറിനു പകരം ചലച്ചിത്രതാരം ഉണ്ണി മുകുന്ദനടക്കമുള്ളവരെ പരിഗണിക്കും. സന്ദീപ് വാരിയരെ തിരികെ ചുമതലകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പാലക്കാട്ട് മത്സരിപ്പിക്കുന്ന കാര്യവും പണിഗണനയിലുണ്ട്.



സംസ്ഥാനത്തെ രാഷ്ട്രീയപ്രശ്നങ്ങളിൽ ജന. സെക്രട്ടറിമാർ അടക്കമുള്ള പല നേതാക്കളും ക്രിയാത്മകമായി ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന ആരോപണം ശക്തമാണ്. ക്യാമറ വിവാദത്തിൽ കെ.സുരേന്ദ്രൻ ആദ്യമേ ആരോപണവുമായി രംഗത്തുവന്നെങ്കിലും മറ്റാരും ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ടുവന്നില്ല.

കർണാടക തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രസിഡന്റിനു മാറിനിൽക്കേണ്ടിവന്ന സമയത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുമുന്നോട്ടുകൊണ്ടുപോവാൻ ജനറൽ സെക്രട്ടറിമാർ അടക്കമുള്ള സംസ്ഥാനനേതാക്കൾ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് മുന്നോട്ടുവന്നില്ലെന്ന വിമർശനം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ മാത്രമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ ആരോപണമുയർത്തിയത്.

ഡോ. വന്ദനയുടെ കൊലപാതകം, താനൂരിലെ അപകടത്തിൽ സിപിഎം ബന്ധം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലും പ്രധാനനേതാക്കൾ പ്രതിഷേധസമരങ്ങളുമായി ജനങ്ങൾക്കിടയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയില്ലെന്നാണ് ആരോപണം. കൊച്ചിയിൽ പാർട്ടി വിപ്പ് ലംഘിച്ച വനിതാനേതാവിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കാത്തതിൽ പാലക്കാട്ടുനിന്നുള്ള നേതാക്കൾ അമർഷത്തിലാണ്. പാലക്കാട് മുതലമടയിൽ വിപ്പ് ലംഘിച്ച അംഗങ്ങളെ ഒറ്റയടിക്കു പുറത്താക്കിയിരുന്നു.

English Summary: K Surendran and another four persons may not compete in lok sabha election