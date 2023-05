കൂടത്തായി: 6 കൊലപാതകവും ജോളി സമ്മതിച്ചെന്ന് മകൻ

കോഴിക്കോട് ∙ കൂടത്തായി റോയ് തോമസ് വധക്കേസിൽ പ്രതി ജോളിക്കെതിരെ കോടതിയിൽ മകന്റെ മൊഴി. പിതാവ് റോയ് തോമസിന്റേത് ഉൾപ്പെടെ 6 കൊലപാതകങ്ങളും നടത്തിയത് ജോളി സമ്മതിച്ചതായാണ് മകന്റെ മൊഴി. റോയിയുടെ അമ്മയെ ആട്ടിൻ സൂപ്പിൽ വളം കലക്കി കൊടുത്തും മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം ഭക്ഷണത്തിലും വെള്ളത്തിലും സയനൈഡ് കലക്കി കൊടുത്തുമാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നായിരുന്നു ജോളിയുടെ കുറ്റസമ്മതം.

കൊലപാതകങ്ങളിൽ പൊലീസ് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷമായിരുന്നു മകനോടുള്ള ഏറ്റുപറച്ചിൽ. സയനൈഡ് എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് എം.എസ്.മാത്യു ആണെന്നും മാത്യുവിന് നൽകിയത് പ്രജികുമാർ ആണെന്നും ജോളി സമ്മതിച്ചിരുന്നു. എൻഐടിയിൽ ലക്ചറർ ആണെന്നാണ് ജോളി പറഞ്ഞിരുന്നത്. പിന്നീട് പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം താൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എൻഐടിയിൽ പോയി അടുത്തുള്ള ബ്യൂട്ടി പാർലറിലും തുന്നൽക്കടയിലും ഇരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പറഞ്ഞത്.

റോയിയുടെ പോസ്റ്റ് മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വയറ്റിൽ ദഹിക്കാത്ത ഭക്ഷണം കണ്ടതും വ്യാജ രേഖ ഉപയോഗിച്ച് പൊന്നാമറ്റത്തെ വീടും സ്ഥലവും പോക്ക് വരവ് നടത്തിയതും തന്നിൽ സംശയം ഉണ്ടാക്കിയതായും അതുകൊണ്ടാണു പരാതി നൽകിയതെന്നും റോയ് തോമസിന്റെ സഹോദരൻ റോജോ മൊഴി നൽകി. എതിർവിസ്താരം ബുധനാഴ്ചത്തേക്കു മാറ്റി.

English Summary: Koodathayi Serial Murder: Joli's son also confessed to the murder