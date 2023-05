റേഷൻ: കടം വേണ്ടെന്ന നിർദേശം മരവിപ്പിച്ചു

ആലപ്പുഴ∙ റേഷൻ വിതരണത്തിനുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യം വ്യാപാരികൾക്കു കടം കൊടുക്കേണ്ടെന്ന നിർദേശം നടപ്പിലാക്കുന്നത് 25 വരെ നിർത്തിവച്ചു. ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കിയാൽ ഈ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് നടപടി. മാർച്ച് അവസാനം ഇറങ്ങിയ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിനെ റേഷൻ വ്യാപാരി സംഘടനകൾ ശക്തമായി എതിർത്തിരുന്നു.



ഓരോ മാസത്തേക്കുമുള്ള ഭക്ഷ്യധാന്യം പണം വാങ്ങാതെ വിതരണം ചെയ്യുകയും ധാന്യത്തിന്റെ വില തൊട്ടു മുൻ മാസത്തിലെ കമ്മിഷനിൽ നിന്നു കുറയ്ക്കുകയുമാണ് ചെയ്തുവന്നിരുന്നത്. ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ കമ്മിഷൻ വൈകുകയോ ധാന്യവിലയെക്കാൾ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ വ്യാപാരികൾ തുക നേരിട്ട് അടച്ചിരുന്നു.

ഈ രീതി നിർത്തണമെന്നും ഭക്ഷ്യധാന്യ വില മുൻകൂറായോ ധാന്യം എടുക്കുന്ന ദിവസമോ അടയ്ക്കണമെന്നും മാർച്ചിൽ ഉത്തരവിറങ്ങി. ഇതിനെതിരെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് റീട്ടെയ്ൽ റേഷൻ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സിവിൽ സപ്ലൈസ് കമ്മിഷണർക്കും വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും കത്തയച്ചിരുന്നു. കടം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ കടകളിൽ സാധനമെത്തിക്കാനാകില്ലെന്നും വായ്പ എടുത്തു ധാന്യം എത്തിക്കുന്നതു നഷ്ടമാണെന്നും ഇവർ അറിയിച്ചു.

ധാന്യം നൽകുന്നത് പൂർണമായും കടമല്ലെന്നും അതേ മാസം തന്നെ തുക തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും പൊതു വിതരണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നിലപാടെടുത്തു.

ഈ മാസത്തെ റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെടുമെന്നു വന്നതോടെ പല ടിഎസ്ഒമാരും സ്വന്തം ഉറപ്പിൽ വ്യാപാരികൾക്കു ഭക്ഷ്യധാന്യം കടം നൽകി. തുടർന്നാണ് 25 വരെ ഉത്തരവ് മരവിപ്പിച്ചത്.

eposവീണ്ടും ഇ പോസ് തകരാർ : റേഷൻ വിതരണം തടസ്സപ്പെട്ടു



തിരുവനന്തപുരം ∙ സംസ്ഥാനത്തെ റേഷൻ കടകളിലെ ഇ പോസ് സംവിധാനത്തിൽ വീണ്ടും തകരാർ. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ആറരയോടെയാണ് സംവിധാനം പൂർണമായി പ്രവർത്തിക്കാതായത്. തുടർന്ന് ഏഴു മണിക്ക് കടകൾ അടയ്ക്കുന്നതു വരെ വിതരണം നടന്നില്ല. ഇ പോസ് തകരാർ പരിഹരിച്ചതായി ഭക്ഷ്യപൊതുവിതരണ വകുപ്പ് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴാണ് വീണ്ടും തകരാർ കണ്ടെത്തിയത്.

English Summary : Proposal not lend food grains debit to traders has frozen