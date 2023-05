ജിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന വ്യാജേന ക്വാറി ഉടമയിൽ നിന്ന് 5 ലക്ഷം രൂപ തട്ടി; 2 പേർ പിടിയിൽ

കൊല്ലം ∙ ജിയോളജിസ്റ്റ് എന്ന വ്യാജേന ക്വാറി ഉടമയിൽ നിന്ന് 5 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത പ്രതികൾ പിടിയിൽ. തിരുവനന്തപുരം നെയ്യാറ്റിൻകര ആനാവൂർ എം.ആർ. സദനത്തിൽ പി.ആർ.രാഹുൽ (31), കോഴിക്കോട് ചേലാവൂർ മായനാട് വൈശ്യം പുറത്തുവീട്ടിൽ നീതു എസ്.പോൾ (34) എന്നിവരാണു കോഴിക്കോട്ടു നിന്നു കൊല്ലം സൈബർ പൊലീസിന്റെ പിടിയിലായത്.

പൊലീസ് പറയുന്നത്: മറ്റൊരാളുടെ വിലാസത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച സിം കാർഡും കൊല്ലം ജില്ലാ ജിയോളജിസ്റ്റിന്റെ ചിത്രവും ഉപയോഗിച്ചു വ്യാജ വാട്സാപ് അക്കൗണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച പ്രതികൾ ജിയോളജിസ്റ്റ് ആണെന്ന വ്യാജേന കൊല്ലം സ്വദേശിയായ പരാതിക്കാരനെ ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെട്ടു. വാട്സാപ് വഴി സംസാരിച്ചു ക്വാറി ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകാമെന്നു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അടിയന്തരമായി 5 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

പണം വാങ്ങാനായി ഒരു സ്ത്രീയെ കാറിൽ അയയ്ക്കുമെന്ന് അറിയിച്ച ശേഷം രണ്ടാം പ്രതി നീതുവിനെ രാഹുൽ ടാക്സിയിൽ കൊട്ടിയത്ത് എത്തിച്ചു പരാതിക്കാരനിൽ നിന്നു പണം കൈപ്പറ്റി. പിന്നീട്, ഈ ഫോൺനമ്പറും അതിലെ വാട്സാപ്പും പ്രവർത്തനരഹിതമായതിനെത്തുടർന്നു ജിയോളജിസ്റ്റിന്റെ പഴയ നമ്പറിൽ വിളിച്ചു പണം കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നു പറയുകയും ലൈസൻസ് പുതുക്കി നൽകുന്ന വിവരം അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണു തട്ടിപ്പു മനസ്സിലാകുന്നത്. തുടർന്ന് ക്രഷർ ഉടമ പരാതിയുമായി കൊല്ലം സിറ്റി സൈബർ പൊലീസിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

English Summary: Two people arrested for fraud on quarry owner