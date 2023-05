വാക്കുപാലിച്ച് ഉപരാഷ്ട്രപതി, തന്റെ പ്രിയ അധ്യാപികയെ കാണാൻ കണ്ണൂരിലേക്ക് വരുന്നു

കണ്ണൂർ ∙ ഉപരാഷ്ട്രപതിപദം ഏറ്റെടുത്ത ശേഷം ജഗദീപ് ധൻകർ തന്റെ ഗണിതാധ്യാപികയായിരുന്ന രത്ന ടീച്ചറോടു പറഞ്ഞു, ‘ടീച്ചറെ കാണാൻ ഞാൻ വരും’. ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകും മുൻപേ അദ്ദേഹം വാക്കുപാലിച്ചു. പാനൂർ ചമ്പാട് ആനന്ദവീട്ടിൽ രത്ന നായരെ (83) കാണാൻ 22ന് ഉപരാഷ്ട്രപതിയെത്തും.

1968ൽ രാജസ്ഥാനിലെ സൈനിക സ്കൂളിലാണു ജഗദീപ് ധൻകറെ രത്ന പഠിപ്പിച്ചത്. ‘ആ ബാച്ചിൽ 80 കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് ഓർമ. മിടുക്കനായിരുന്നു ജഗദീപ്. ഗ്രാമത്തിലെ ഇംഗ്ലിഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽനിന്നാണ് ആറാം ക്ലാസിലേക്കു സൈനിക സ്കൂളിൽ ചേരുന്നത്. വന്ന സമയത്ത് ഇംഗ്ലിഷ് അത്ര വഴങ്ങില്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ, വളരെക്കുറച്ചു സമയംകൊണ്ട് ഇംഗ്ലിഷിലെന്നല്ല, എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലും ഒന്നാമതെത്തി. ജഗദീപിന്റെ മൂത്തസഹോദരൻ കുൽദീപിനെയും ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്’ – രത്ന നായർ പറഞ്ഞു.

2019ൽ ബംഗാൾ ഗവർണറായി സ്ഥാനമേറ്റപ്പോഴും ജഗദീപ് ധൻകർ ടീച്ചറെ വിളിച്ചിരുന്നു. ‘ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രഥമ പൗരനായി. അധികം വൈകാതെ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ പൗരനാകട്ടെ’ എന്നായിരുന്നു ടീച്ചറുടെ ആശംസ. ഉപരാഷ്ട്രപതിയായപ്പോൾ സ്ഥാനാരോഹണച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അദ്ദേഹം വിളിച്ചു. പക്ഷേ, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളുള്ളതുകൊണ്ട് അന്നു പങ്കെടുക്കാനായില്ല.

‘പഠനത്തിൽ മാത്രമല്ല, വോളിബോളിലും ക്രിക്കറ്റിലും മറ്റു ഗെയിംസിലുമെല്ലാം ജഗദീപ് മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു. സംവാദങ്ങളിലും സ്ഥിരസാന്നിധ്യമായിരുന്നു’ – രത്ന പറഞ്ഞു.

