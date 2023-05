സിപിഒയെ മൂക്കിനിടിച്ച് വീഴ്ത്തിയ സംഭവം: പ്രതിയുടെ ഭാര്യ പൊലീസിനെതിരെ

കോട്ടയം ∙ പൊലീസുകാരനെ മൂക്കിനിടിച്ചു പരുക്കേൽപിച്ചെന്ന സംഭവത്തിൽ പ്രതിയുടെ ഭാര്യ പൊലീസിനെതിരെ രംഗത്ത്. തന്നെ ആക്രമിക്കുന്നതായി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ച് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു സാം കെ.കുര്യന്റെ ഭാര്യ വിനി സാം ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ, വിനിയുടെ പരാതി അന്വേഷിക്കാനെത്തിയ സീനിയർ സിവിൽ പൊലീസ് ഓഫിസർ ജിബിൻ ലോബോയെ വിനിയുടെ ഭർത്താവ് സാം ആക്രമിച്ചു പരുക്കേൽപിച്ചെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. സാം കൊലക്കേസ് ഉൾപ്പെടെ ഒട്ടേറെ ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

എന്നാൽ, മദ്യപനായ ഭർത്താവിനെ ലഹരിചികിത്സാകേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പൊലീസിന്റെ സഹായം തേടുക മാത്രമാണു ചെയ്തതെന്നു വിനി പറയുന്നു. രാത്രി വീട്ടിലെത്തിയ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സാമിനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും അവർ പരാതിപ്പെടുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന സാമിനെ അവിടെനിന്നു ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്ത ഉടൻ പാമ്പാടി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു.

സാമ്പത്തികപ്രശ്നങ്ങളും ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളും അലട്ടിയിരുന്ന ഭർത്താവ് സാം കുറച്ചുനാളുകളായി കടുത്ത മദ്യപാനമായിരുന്നുവെന്നു വിനി പറയുന്നു. തുടർന്നാണു സഹോദരന്റെയൊപ്പം പാമ്പാടി സ്റ്റേഷനിലെത്തി സഹായം തേടിയത്. സാം രാത്രി വീട്ടിലെത്തിയാൽ സ്റ്റേഷനിൽ വിളിച്ചറിയിക്കണമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. രാത്രി സാം എത്തിയപ്പോൾ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. വീട്ടിലെത്തിയ 3 പൊലീസുകാരിൽ രണ്ടുപേർ സാമിനെ മാറ്റി നിർത്തി മർദിക്കുന്നതാണു കണ്ടതെന്നും വിനി ആരോപിച്ചു.

English Summary: Accused wife against police in attack on CPO case