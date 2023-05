‘കമ്യൂണിറ്റി ക്വോട്ട പ്രവേശനം സർക്കാർ നടത്തണം’: പ്ലസ്‌ വൺ പ്രവേശനത്തിൽ വൻമാറ്റങ്ങൾക്ക് ശുപാർശ

തിരുവനന്തപുരം ∙ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ പ്ലസ്‌ വൺ കമ്യൂണിറ്റി ക്വോട്ട പ്രവേശനം മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാരിന്റെ ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലൂടെ നടത്തണമെന്നു വിദഗ്ധസമിതി ശുപാർശ ചെയ്തു. നിലവിൽ എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ 10% കമ്യൂണിറ്റി ക്വോട്ട സീറ്റുകളിൽ മാനേജ്മെന്റാണു പ്രവേശനം നൽകുന്നത്. ഇതിൽ മെറിറ്റ് പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നു കമ്മിറ്റി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മറ്റു പ്രധാന ശുപാർശകൾ:

∙ ഓപ്ഷനൽ വിഷയങ്ങൾ 3 : ഒരു കോമ്പിനേഷനിലെ ഓപ്ഷനൽ വിഷയങ്ങളുടെ എണ്ണം പഴയ പ്രീഡിഗ്രി മാതൃകയിൽ മൂന്നാക്കി കുറയ്ക്കണം. നാലാമതൊരു വിഷയം കൂടി ഓപ്ഷനലായി പഠിക്കേണ്ടവർ അതിനു ഓപ്പൺ സ്കൂളിനെ ആശ്രയിക്കണം. ഉദാഹരണത്തിന് ബയോളജി, കെമിസ്ട്രി, ഫിസിക്സ് കോംബിനേഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിദ്യാർഥി മാത്‌സ് പഠിക്കണമെങ്കിൽ അതിനു വിദൂരപഠന മാതൃകയിലുള്ള ഓപ്പൺ സ്കൂളിൽ വേറെ ചേരണം. പഠനഭാരം കുറയ്ക്കാനാണിതെന്നു കമ്മിറ്റി പറയുന്നു.

∙ സ്കൂൾ വെയ്റ്റേജ് വേണ്ട : 10–ാം ക്ലാസിൽ പഠിച്ച സ്കൂളിൽ തന്നെ പ്ലസ് വൺ പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ അനുവദിക്കുന്ന ‘സ്കൂൾ വെയ്റ്റേജ്’ ഒഴിവാക്കണം.

∙ എയ്ഡഡിൽ അൺ എയ്ഡഡ് വേണ്ട: എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അൺ എയ്ഡഡ് ഹയർ സെക്കൻഡറി ബാച്ചുകൾ നിർത്തലാക്കണം. ഇത്തരം തൊണ്ണൂറോളം അൺഎയ്ഡഡ് ബാച്ചുകളിൽ അമിത ഫീസാണെന്നും അധ്യാപകർക്ക് മാന്യമായ വേതനമില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്.

∙ പ്രത്യേക ഗോത്രസംവരണം : ആദിവാസിമേഖലയിലെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ 40% സീറ്റ് പട്ടികവർഗ വിദ്യാർഥികൾക്കു സംവരണം ചെയ്യണം. അടുത്തുള്ള സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പഠനം ഉപേക്ഷിക്കുന്ന സാഹചര്യം പരിഗണിച്ചാണിത്.

ഹയർ സെക്കൻഡറി മുൻ ഡയറക്ടറായ പ്രഫ. കാർത്തികേയൻ നായർ അധ്യക്ഷനായ അഞ്ചംഗ സമിതി നാലര മാസത്തിലേറെ നീണ്ട പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണു മന്ത്രി വി.ശിവൻകുട്ടിക്കു റിപ്പോർട്ട് കൈമാറിയത്. അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതു സർക്കാരാണ്.

