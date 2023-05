ബ്രാഞ്ചുകൾ നവീകരിച്ചും കമ്മിഷനുകളെ വച്ചും മുട്ടത്തറ ബാങ്കിൽ വൻധൂർത്ത്

തിരുവനന്തപുരം ∙ വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് അരങ്ങേറിയ മുട്ടത്തറ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്കിൽ സർക്കാർ അനുമതിയില്ലാതെ ബ്രാഞ്ചുകൾ നവീകരിച്ചും ഒരേ വിഷയത്തിൽ ഉയർന്ന ഫീസ് നൽകി പല അന്വേഷണ കമ്മിഷനുകളെ വച്ചും ധൂർത്ത്. അടുത്തയിടെ ബാങ്കിന്റെ കാലടി, മണക്കാടു ബ്രാഞ്ചുകളാണു ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി നവീകരിച്ചത്. സിപിഎം നേതാവായ ഭരണസമിതി അംഗത്തിനു പങ്കാളിത്തമുള്ള സൊസൈറ്റിയുടെ പേരിലായിരുന്നു നവീകരണം. ചെലവഴിച്ച പണം വൗച്ചറില്ലാതെ നൽകുകയായിരുന്നു. സഹകരണ വകുപ്പിനു കീഴിലെ ബാങ്കിന്റെ നവീകരണത്തിനു സർക്കാരിന്റെ മുൻകൂർ അനുമതി വാങ്ങാതെയായിരുന്നൂ ഈ ജോലികളെല്ലാം.

ഉദ്യോഗസ്ഥർ തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ ഇടപാടുകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ കമ്മിഷനെ വയ്ക്കും. ആഗ്രഹിച്ച റിപ്പാർട്ടാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കും. അല്ലാത്തവ നിരസിച്ചു വീണ്ടും പുതിയ കമ്മിഷനെ വയ്ക്കും. അടുത്തിടെ ഒരു വിഷയം സഹകരണ വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അന്വേഷിച്ചു. ഫീസായി മുപ്പതിനായിരത്തോളം രൂപ നൽകി. റിപ്പോർട്ട് സ്വീകാര്യമല്ലാതെ വന്നതോടെ അഭിഭാഷകനെ കമ്മിഷനായി വച്ചു ഫീസ് ഇനത്തിൽ പതിനായിരങ്ങൾ നൽകി സ്വീകാര്യമായ റിപ്പോർട്ട് ഉറപ്പാക്കി.

എംപ്ലോയ്മെന്റ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ നിന്നു നിയമിച്ച ഏതാനും പേർ ബാങ്കിലെ പ്രധാന നിക്ഷേപ വിഭാഗത്തിൽ 2011 മുതൽ ഇപ്പോഴും ജോലിയിലുണ്ട്. ഈ രീതിയിൽ നിയമിക്കുന്നവരെ 6 മാസം കഴിഞ്ഞു പിരിച്ചുവിടണമെന്നാണ് ചട്ടം. എന്നാൽ ഇവർ സിപിഎം നേതാക്കളുടെ ബന്ധുക്കളായതിനാൽ ഓരോ 6 മാസം കഴിയുമ്പോഴും പിരിച്ചുവിട്ട ശേഷം 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞു പുനർനിയമനം നൽകുകയാണ് രീതി.

പൊലീസിനെയും സർക്കാരിനെയും തട്ടിപ്പ് അറിയിച്ചില്ല



∙ ബാങ്കിലെ ബീമാപള്ളി ബ്രാഞ്ചിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ആദ്യം നടന്ന 33 ലക്ഷത്തിന്റെ സ്വർണ തട്ടിപ്പു പൊലീസിനെയും സഹകരണ റജിസ്ട്രാറെയും അറിയിക്കാതെ ഭരണസമിതി മുക്കി. അവിടെ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വനിത അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ സ്വർണം പണയം വച്ച് 5 ലക്ഷം രൂപയെടുത്തു.



ബാങ്കിലെ ലോക്കറിന്റെ ചുമതലയും ഇവർക്കു തന്നെയായിരുന്നു. പണം കൈപ്പറ്റിയ ശേഷം ലോക്കറിൽ നിന്ന് അതേ സ്വർണം രഹസ്യമായി എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരാളുടെ പേരിൽ പണയം വച്ചു പണം വാങ്ങുന്നതായിരുന്നു തട്ടിപ്പിന്റെ രീതി. ഇങ്ങനെ 33,ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇവർ ഒരേ ആഭരണം പലവട്ടം പണയം വച്ച് കൈപ്പറ്റി. സ്വർണത്തിന്റെ അപ്രൈസർ പരിശോധനയ്ക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഇവർ ചാലയിലെ കടയിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസത്തേക്കു സ്വർണം വാങ്ങി ലോക്കറിൽ കൊണ്ടു വച്ചു.

അപ്രൈസർ പോയപ്പോൾ അതു മടക്കി നൽകി. പരാതി കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടുത്ത ദിവസം സെക്രട്ടറി വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തിയാണു തട്ടിപ്പു കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ ഇവർ പണം തിരിച്ചടച്ചു. മാസങ്ങൾക്കു ശേഷം ഇവരെ പിരിച്ചുവിട്ടു. സംഭവം പൊലീസിനു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഭരണസമിതി അംഗീകരിച്ചില്ല. സഹകരണ ജോയിന്റ് റജിസ്ട്രാറെ അറിയിക്കാനും അനുമതി നൽകിയില്ല. എന്നാൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച മലയാള മനോരമ വാർത്തയെത്തുടർന്നു പൂന്തുറ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ എസ്എച്ച്ഒ സെക്രട്ടറിയോടു വിശദീകരണം തേടിയിരുന്നു.

