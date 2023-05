4 കരാറുകൾക്ക് അന്തിമാനുമതിയില്ല; 465 മെഗാവാട്ട് വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിക്ഷാമത്തിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ടെൻഡർ നടപടികളിലെ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 3 നിലയങ്ങളിൽ നിന്നു 465 മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിനു വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഒപ്പു വച്ച 4 ദീർഘകാല കരാറുകൾക്കു റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ അന്തിമാനുമതി നിഷേധിച്ചെങ്കിലും കരാർ അനുസരിച്ചുള്ള വൈദ്യുതി ഇപ്പോഴും വാങ്ങുന്നതിനാൽ തൽക്കാലം വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാകില്ല.



ഈ കരാറുകൾ അനുസരിച്ചുള്ള വൈദ്യുതി കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായി ബോർഡ് വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ജാബുവ പവർ ലിമിറ്റഡ് (215 മെഗാവാട്ട്), ജിൻഡാൽ പവർ ലിമിറ്റഡ് (150), ജിൻഡാൽ ഇന്ത്യ തെർമൽ പവർ (100) എന്നീ നിലയങ്ങളുമായുള്ള കരാറുകൾക്കാണു കമ്മിഷൻ അന്തിമാനുമതി നിഷേധിച്ചത്. ഇതിൽ ജാബുവ എൻടിപിസിയുടെ നിലയമാണ്. 25 വർഷത്തേക്കു വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള കരാറുകൾ ഉമ്മൻ ചാണ്ടി സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ഒപ്പു വച്ചതെങ്കിലും വാങ്ങിത്തു ടങ്ങിയത് ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ്.

ഇതിൽ 350 മെഗാവാട്ടിനു യൂണിറ്റിന് 4.29 രൂപയും 115 മെഗാവാട്ടിനു 4.15 രൂപയുമാണ് വില. ഇതു വാങ്ങുന്നതു നിർത്താൻ ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചാൽ പകരം വൈദ്യുതി കണ്ടെത്തണം. ഈ വിലയ്ക്കു ഇപ്പോൾ വൈദ്യുതി ലഭ്യമല്ല.

സമീപ കാലത്ത് 200 മെഗാവാട്ട് വാങ്ങാൻ ടെൻഡർ വിളിച്ചപ്പോൾ 50 മെഗാവാട്ട് 9.25 രൂപയ്ക്കും 150 മെഗാവാട്ട് 12 രൂപയ്ക്കും നൽകാമെന്നാണ് ഉൽപാദകർ അറിയിച്ചത്. ഇതിൽ 9.25 രൂപയുടെ വൈദ്യുതി വാങ്ങാനുള്ള നടപടി പുരോഗമിക്കുകയാണ്.

കമ്മിഷൻ അനുമതി നൽകാത്തതിനെതിരെ ഉൽപാദകർ നേരത്തെ അപ്‌ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിച്ചിരുന്നു. വേഗത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നായിരുന്നു ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ വിധി. ഇതിനെതിരെ കമ്മിഷൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചെങ്കിലും 3 മാസത്തിനകം തീരുമാനം എടുക്കാനായിരുന്നു കോടതി വിധി. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അനുമതി നിഷേധിച്ചു കമ്മിഷൻ ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. ബോർഡിന്റെ വരവു ചെലവു കണക്കുകൾ റഗുലേറ്ററി കമ്മിഷൻ അംഗീകരിക്കണമെന്നാണു ചട്ടം. കമ്മിഷന്റെ ഉത്തരവിനു വിരുദ്ധമായി വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നത് അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അതു നിയമ പ്രശ്നത്തിന് ഇടയാക്കും.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കമ്മിഷന്റെ വിധിക്കെതിരെ ബോർഡിനും ഉൽപാദകർക്കും അപ്‍ലറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ സമീപിക്കാം. അനുകൂല വിധി ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിക്കാം. ഉൽപാദകർ കമ്മിഷൻ വിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കരാറിൽ നിന്നു പിന്മാറുകയും ഈ വൈദ്യുതി മറ്റാർക്കെങ്കിലും വിൽക്കുകയും ചെയ്താൽ കേരളത്തിന്റെ സ്ഥിതി മോശമാകും.

ഈ വിലയ്ക്ക് വേറെ കിട്ടാനില്ല



465 മെഗാവാട്ട് എടുക്കേണ്ടെന്നു ബോർഡ് തീരുമാനിച്ചാൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകും. പകരം വൈദ്യുതി ഈ വിലയ്ക്കു വിപണിയിൽ ലഭ്യമല്ല. കമ്മിഷന്റെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ അപ്പീൽ പോകുന്നതിനെക്കുറിച്ചു ബോർഡ് നിയമോപദേശം തേടിയിരിക്കുകയാണ്. വിപണിയിൽ നല്ല വിലയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കമ്മിഷൻ ഉത്തരവ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 3 വൈദ്യുതി ഉൽപാദകർ സ്വമേധയാ കരാറിൽ നിന്നു പിന്മാറിയാൽ പ്രശ്നമാകും. വിപണിയിൽ വൈദ്യുതി വില കൂടി നിൽക്കുന്നതിനാൽ അവർക്കു വൈദ്യുതി മറ്റാർക്കെങ്കിലും വിറ്റ് അധിക ലാഭം നേടാം.

