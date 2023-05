കടലിൽ മുക്കിയ 3000 കിലോ ലഹരിമരുന്ന് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമം; നാവികസേനയും രംഗത്ത്

കൊച്ചി ∙ പാക്കിസ്ഥാൻ ലഹരി സംഘമായ ഹാജി സലിം നെറ്റ്‌വർക് അറബിക്കടലിൽ മുക്കിയ ചരക്ക് യാനം വീണ്ടെടുക്കാൻ നാവികസേനയുടെ സഹായത്തോടെ നർകോട്ടിക് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ (എൻസിബി) ശ്രമം തുടരുന്നു. മുക്കിയ കപ്പലിൽ 3000 കിലോഗ്രാം ലഹരിമരുന്ന് ഉണ്ടെന്ന സൂചനയെത്തുടർന്നു നടത്തിയ ആദ്യ തിരച്ചിൽ വിജയിച്ചിരുന്നില്ല.



കടലിൽ ലഹരി മരുന്നു കടത്തിയ യാനം വീണ്ടെടുക്കേണ്ടതു പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾക്കു നിർണായകമാണ്. കടലിൽ നിന്നു യാനവും അതിൽ അവശേഷിച്ചിരുന്ന ലഹരിയും വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനം എത്ര നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെയാണെന്ന സത്യവാങ്മൂലം അന്വേഷണ സംഘം കുറ്റപത്രത്തിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കണം.

ലഹരി പദാർഥ നിരോധന നിയമപ്രകാരം ലഹരി മരുന്നു കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുമ്പോൾ ഏജൻസിക്കു പുറത്തുനിന്നുള്ള ഗസറ്റഡ് ഓഫിസറുടെ സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കടലിൽ നാവികസേന ലഹരി മരുന്നു റെയ്ഡ് ചെയ്തു പിടികൂടുമ്പോൾ ഗസറ്റഡ് ഓഫിസറുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകാറില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ ഈ കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതി സുബൈർ ദെരക്‌ഷാൻദേയുടെ കുറ്റസമ്മതമൊഴിയാണു പ്രധാനം.

കടലിലൂടെ വിലമതിക്കുന്ന രാസലഹരി മരുന്നു കടത്തുമ്പോൾ വലിയ പാഴ്സലുകളിൽ ജിപിഎസ് ട്രാക്കറുകൾ നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട്. അന്വേഷണ ഏജൻസികൾ പിൻതുടരുമ്പോൾ കടലിൽ താഴ്ത്തുന്ന ലഹരി പാഴ്സലുകൾ പിന്നീടു വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജിപിഎസ് ട്രാക്കർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിച്ചെടുത്ത ലഹരിമരുന്നിനൊപ്പം എൻസിബി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിരുന്നു.

അറസ്റ്റിലായ സുബൈറിനെ ചോദ്യംചെയ്യലിനായി കസ്റ്റഡിയിൽ കിട്ടാനുള്ള അപേക്ഷ എൻസിബി ഇന്നലെ എറണാകുളം പ്രിൻസിപ്പൽ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചു. അഞ്ചു ദിവസത്തെ കസ്റ്റഡിയാണു അന്വേഷണ സംഘം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച സുബൈറിനെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും.

