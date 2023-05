കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി മരിച്ച അധ്യാപികയ്ക്ക് മൂല്യനിർണയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിന് നോട്ടിസ്

തിരുവനന്തപുരം∙കഴിഞ്ഞ വർഷം കോവിഡ് പോസിറ്റീവായി മരിച്ച അധ്യാപികയ്ക്ക് ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയുടെ മൂല്യ നിർണയത്തിൽ പങ്കെടുത്തില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ്! കാസർകോട് പരവനടുക്കം ഗവ.എച്ച്എസ്എസിലെ ഹിന്ദി അധ്യാപികയായിരുന്ന വി.വി.രഞ്ജിനി കുമാരിക്കാണ് മരിച്ച് 7 മാസം കഴിഞ്ഞു നടന്ന പരീക്ഷയുടെ പേരിൽ പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷാ വിഭാഗം കുറ്റം ചാർത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിലാണു രഞ്ജിനി ചികിത്സയ്ക്കിടെ വിട പറഞ്ഞത്. തസ്തിക നഷ്ടപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ മൂല്യ നിർണയം ആരംഭിക്കും മുൻപേ സർവീസിൽ നിന്നു പിരിച്ചുവിട്ട ജൂനിയർ ഇംഗ്ലിഷ് അധ്യാപകരിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കും കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് 31ന് ആണ് ഇവരെ പിരിച്ചുവിട്ടത്. പിന്നാലെ ഇവരെ മൂല്യനിർണയ ജോലികളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി സർക്കുലർ ഇറക്കിയ പരീക്ഷാ വിഭാഗം തന്നെയാണ് അവരിലുൾപ്പെട്ടവർക്കും ഇപ്പോൾ മുല്യ നിർണയത്തിൽ പങ്കെടുക്കാത്തതിന്റെ പേരിൽ നോട്ടിസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. മാർച്ചിൽ വിരമിച്ചവരും ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമുണ്ട് പട്ടികയിൽ.



വകുപ്പ് നടപടിയിൽ ഇത്തരം അബദ്ധങ്ങൾ ഏറെയാണെന്നും എത്ര നിരുത്തരവാദിത്തപരമായാണ് വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നതായും പ്രതിപക്ഷ അധ്യാപക സംഘടനകളായ എച്ച്എസ്എസ്ടിഎയും എഎച്ച് എസ്ടിഎയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ആകെ 1371 അധ്യാപകർക്കാണു കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടിസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 15 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർക്കു തപാൽ മുഖേന വിശദീകരണം നൽകണമെന്നാണ് നിർദേശം. ഇല്ലെങ്കിൽ വിശദീകരണം ഇല്ലെന്നു കരുതി നടപടിയെടുക്കുമെന്നും നോട്ടിസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

