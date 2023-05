കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവയ്ക്കാൻ അനുമതി ഒരു കൊല്ലം കൂടി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കാട്ടുപന്നികളെ വെടിവയ്ക്കാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള അനുമതി ഒരു വർഷത്തേക്കു കൂടി നീട്ടി. നിലവിലെ ഉത്തരവിന്റെ കാലാവധി 28 ന് അവസാനിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണിത്. വന്യമൃഗ ആക്രമണം നേരിടാൻ സംസ്ഥാനത്തിനു പ്രത്യേക നടപടിക്രമം തയാറാക്കാൻ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ഗംഗാ സിങിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി. മനുഷ്യ–വന്യജീവി സംഘർഷം തടയാൻ കേന്ദ്ര നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി ആവശ്യപ്പെടുമെന്നും വനം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗത്തിനു ശേഷം മന്ത്രി എ.കെ ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

വന്യജീവി ആക്രമണം തുടർച്ചയായി ഉണ്ടാകുന്ന വയനാട്, കണ്ണൂർ, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലെ പ്രദേശങ്ങളും അതിരപ്പിള്ളിയും അടക്കമുള്ള ഹോട് സ്പോട്ടുകളിൽ ദ്രുത പ്രതികരണ സേനയെ സജ്ജമാക്കും. എരുമേലിയിൽ കാട്ടുപോത്തിന്റെ ആക്രമണം അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്ന‍തിനാൽ മുൻകരുതൽ എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കാട്ടുപോത്തിന് വെടിയേറ്റിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയം വനംവകുപ്പ് ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

∙ വിളിക്കാം 1800 425 4733

തിരുവനന്തപുരത്ത് വഴുതക്കാടുള്ള വനംവകുപ്പ് ആസ്ഥാനത്ത് 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോൾ സെന്ററിൽ വന്യജീവി ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ 1800 425 4733 എന്ന ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറിൽ വിവരം അറിയിക്കാം.

English Summary: Wild boars can be shot for one more year