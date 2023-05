അരിക്കൊമ്പന് ‘അരി വാങ്ങാൻ’ ഓൺലൈനിൽ പിരിവ്; ചിലർ 7 ലക്ഷം രൂപ പിരിച്ചെന്നു മന്ത്രി

തൊടുപുഴ ∙ ‘അരിക്കൊമ്പന് ഒരു ചാക്ക് അരി’ എന്ന പേരിൽ ഓൺലൈൻ ക്യാംപെയ്ൻ വഴി മൃഗസ്നേഹി ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിൻ ലക്ഷങ്ങൾ പിരിച്ചെടുത്തു. ചിന്നക്കനാലിൽ നിന്ന് മയക്കുവെടിവച്ച് പിടിച്ച് പെരിയാർ കടുവാസങ്കേതത്തിൽ തുറന്നുവിട്ട അരിക്കൊമ്പന് വൈദ്യസഹായവും ഭക്ഷണവും എത്തിക്കാനെന്നു പറ‍ഞ്ഞാണു പ്രവാസികളിൽനിന്നടക്കം പണപ്പിരിവ്. അരിക്കൊമ്പനെ ചിന്നക്കനാലിലേക്കു തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് നടത്താനെന്ന പേരിലും സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി പണപ്പിരിവു നടന്നു.

സംഭവത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷണമാവശ്യപ്പെട്ട് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഇന്നലെ ഹർജി നൽകി. അരിക്കൊമ്പന്റെ പേരിലുള്ള പണപ്പിരിവിനെപ്പറ്റി പ്രാഥമിക പരിശോധന നടത്താൻ നിർദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് അധികൃതരും പറയുന്നു.

എറണാകുളം സ്വദേശികളായ ചിലർ ചേർന്ന് ഏപ്രിൽ 30നു രൂപംകൊടുത്ത ‘എന്നും അരിക്കൊമ്പനൊപ്പം’ എന്ന വാട്സാപ് കൂട്ടായ്മ വഴി പിരിവു നടന്നെന്നാണു പരാതി. സൊസൈറ്റിയായി റജിസ്റ്റർ ചെയ്യും മുൻപേ ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രവാസികളിൽ നിന്ന് എട്ടു ലക്ഷത്തോളം രൂപ പിരിച്ചതായി മറ്റ് അംഗങ്ങൾ ആരോപിക്കുന്നു.

അരിക്കൊമ്പനു വേണ്ടി ചിലർ ഏഴു ലക്ഷം രൂപ പിരിച്ചെന്നു വനം മന്ത്രി എ.കെ.ശശീന്ദ്രൻ കഴിഞ്ഞദിവസം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പിരിവു നടക്കുന്നതായി ചില കർഷക സംഘടനകളും ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. അരിക്കൊമ്പന്റെ പേരിൽ ഒട്ടേറെ ഫെയ്സ്ബുക്, ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളും ഫാൻസ് പേജുകളും നിലവിലുണ്ട്.

