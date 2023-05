ഒരു ലക്ഷത്തിലേറെ ശമ്പളം വേണം: കെഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ

തിരുവനന്തപുരം ∙ തുടക്ക ശമ്പളം ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ വേണമെന്നും അതിനായി ഉയർന്ന ശമ്പള സ്കെയിൽ നിശ്ചയിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു കെഎഎസ് (കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ്) ഉദ്യോഗസ്ഥർ മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമീപിച്ചു. അവസാനഘട്ട പരിശീലനവും പൂർത്തിയാക്കി വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കാനിരിക്കെയാണ് ആവശ്യവുമായി കെഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കൂട്ടായ്മയായ കെഎഎസ് ഫോറം മുഖ്യമന്ത്രിയെ സമീപിച്ചത്. പരിശീലന കാലത്തു നിലവിൽ 85,000 രൂപയ്ക്കടുത്താണു ലഭിക്കുന്ന ശമ്പളം. സർവീസിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ ശമ്പളം ഒരു ലക്ഷത്തിനു മുകളിൽ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണു കെഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആവശ്യം.

സർക്കാർ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണെങ്കിലും കെഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കുമെന്നാണു സൂചന. പരിശീലന സമയത്ത് 65,000 രൂപയോളമാണു കെഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു ധനവകുപ്പ് നിർദേശിച്ചതെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രത്യേക താൽപര്യപ്രകാരം ഇത് 85,000 രൂപയാക്കിയിരുന്നു.

English Summary : Salary more than one lakh required for KAS employees