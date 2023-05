ഡ്യൂട്ടി കഴിയാൻ കാത്തിരിക്കെ ദുരന്തം

തിരുവനന്തപുരം∙ ഏഴു വർഷം മുൻപ് ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച രഞ്ജിത്ത് മൂവാറ്റുപുഴയിലും മാവേലിക്കരയിലും ജോലി ചെയ്ത ശേഷം ഒരു വർഷം മുൻപാണ് ചാക്ക ഫയർ സ്റ്റേഷനിൽ സ്ഥലം മാറിയെത്തിയത്. ഞായറാഴ്ച രാവിലെ ജോലിയിൽ കയറിയ രഞ്ജിത്ത് തിങ്കളാഴ്ചയും ജോലിയിൽ തുടരുകയായിരുന്നു.



ഇന്നലെ രാവിലെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്കു മടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് പുലർച്ചെ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.

സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയ രഞ്ജിത്ത് കെട്ടിടത്തിന്റെ ഷട്ടർ തകർക്കുന്നതിനിടയിൽ ഷട്ടറിന് മുകളിലുണ്ടായിരുന്ന കോൺക്രീറ്റ് ബീമും ഭിത്തിയും ഇടിഞ്ഞ് ശരീരത്തിൽ പതിക്കുകയായിരുന്നു.

