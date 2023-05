പൊലീസിന് ആദ്യമായി ‘വിജിലൻസ്’ എഴുത്തു പരീക്ഷ: വിജയം 60%

തിരുവനന്തപുരം∙ വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോയിൽ ഡപ്യൂട്ടേഷൻ സേവനത്തിനു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടാൻ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആദ്യമായി നടത്തിയ എഴുത്തു പരീക്ഷയിൽ 60 % വിജയം . ലോക്കൽ പൊലീസിലെ കോൺസ്റ്റബിൾ മുതൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ വരെയുള്ളവരിൽ നിന്നു സമ്മതപത്രം ക്ഷണിച്ചാണ് ഡപ്യൂട്ടേഷനു പരിഗണിച്ചത്. 4300 പേർ അപേക്ഷിച്ചെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരം, തൃശൂർ, കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷയിൽ 2300 പേർ മാത്രമാണ് പങ്കെടുത്തത്. 100 മാർക്കിനുള്ള പരീക്ഷയിൽ പൊതുവിജ്ഞാനം, വിജിലൻസ് മാന്വൽ, അഴിമതി നിരോധന വകുപ്പ്, ഐപിസി, സിആർപിസി, പൊലീസ് ആക്ട്, ഐ ടി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. 50 % മാർക്ക് നേടിയ 1426 പേർ വിജയിച്ച് ഡപ്യൂട്ടേഷന് അർഹരായി.



വിജയിച്ചവർ ക്രിമിനൽ, അഴിമതി കേസുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കാനായി ഇനി വിജിലൻസ് ഇന്റലിജൻസും സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ചും അന്വേഷണം നടത്തും. പിന്നീട് ഒഴിവുകൾ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ 3 വർഷത്തേക്കു നിയമിക്കും. നിലവിൽ 5 വർഷം കഴിഞ്ഞും ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ തുടരുന്നവരുണ്ട്. സാധാരണ സായുധ ബറ്റാലിയനുകളിൽ നിന്നു ലോക്കൽ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തുന്ന പൊലീസുകാർ പലരും സ്വാധീനത്തിലാണു വിജിലൻസിൽ എത്തുന്നത്. നിലവിൽ വിജിലൻസിൽ കോൺസ്റ്റബിൾ, എസ്ഐ റാങ്കിലുള്ളത് 600 ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ്. ഇൻസ്പെക്ടർ, ഡിവൈഎസ്പി റാങ്കിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നേരിട്ടു തന്നെ ഡപ്യൂട്ടേഷനിൽ നിയമിക്കും. ലോക്കൽ സ്റ്റേഷനുകളിലെ അമിത ജോലി ഭാരവും അച്ചടക്ക നടപടിയും ഒഴിവാക്കാനാണു പലരും വിജിലൻസിൽ സുരക്ഷിത ഇടം തേടുന്നത്.



പ്രത്യേക ഇൻസെന്റീവ് നടപ്പായില്ല



സ്വാധീനങ്ങളിൽ വീഴാതിരിക്കാനായി വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി നിർദേശിച്ച പ്രത്യേക ഇൻസെന്റീവ് നടപ്പാക്കിയില്ല. ചില വിജിലൻസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്വാധീനത്തിനു വഴങ്ങിയതിന്റെ ഒടുവിലത്തെ ഉദാഹരണമാണു കൈക്കൂലി കേസ് ഒതുക്കാൻ വിജിലൻസ് ഡിവൈഎസ്പി തന്നെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ അടുത്തിടെ നടന്ന സംഭവം.



English Summary : Written test for police for deputation in vigilance