കത്തിയവയിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകളും

തിരുവനന്തപുരം∙ മേനംകുളം കിൻഫ്ര പാർക്കിൽ കത്തിയമർന്ന കെട്ടിടത്തിൽ ആശുപത്രികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കെമിക്കലുകൾ മാത്രമാണു സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് അധികൃതർ വാദിക്കുമ്പോഴും കാലാവധി കഴിഞ്ഞ മരുന്നുകൾ അവിടെ വന്നതെങ്ങനെയെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമില്ല.കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാൽ ഉപയോഗശൂന്യമായതാണോ അതോ കമ്പനികൾ നൽകിയപ്പോൾ തന്നെ ഗുണമേന്മയില്ലെന്നു കണ്ടെത്തിയതിനാൽ ഉപേക്ഷിച്ചതാണോ എന്നും വ്യക്തമല്ല.



നിബന്ധന അനുസരിച്ച് കെമിക്കലുകളും മരുന്നുകളും വെവ്വേറെ കെട്ടിടങ്ങളിലാണു സംഭരിക്കേണ്ടത്. സംസ്ഥാനത്തെ കെഎംഎസ്‌സിഎലിന്റെ ഗോഡൗണുകളിൽ മേനംകുളത്തു മാത്രമേ ഈ സൗകര്യം ഉള്ളൂ. പ്രധാന കെട്ടിടത്തിൽ നിന്നു 15 മീറ്റർ മാറിയാണ് കെമിക്കൽ ഗോഡൗണുള്ളത്. കെമിക്കലുകൾക്കൊപ്പം മരുന്നുകൾ സൂക്ഷിക്കേണ്ട സാഹചര്യം വ്യക്തമല്ല.

വസ്ത്രനിർമാണ കമ്പനി നിർമിച്ച കെട്ടിടം കെഎംഎസ്‌സിഎൽ 10 വർഷം മുൻപ് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. സിമന്റ് കല്ലിൽ നിർമിച്ച കെട്ടിടത്തിന് ആവശ്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടില്ല. ശക്തമായ ചൂടേറ്റപ്പോൾ തന്നെ കെട്ടിടം തകരുകയായിരുന്നു.

English Summary : Expired medicines also in burnt ones