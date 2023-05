കഴക്കൂട്ടത്ത് സർക്കാർ മരുന്ന് ഗോഡൗണിൽ വൻതീപിടിത്തം; അഗ്നിരക്ഷാ േസനാംഗത്തിന് ദാരുണാന്ത്യം

കഴക്കൂട്ടം (തിരുവനന്തപുരം) ∙ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപറേഷന്റെ (കെഎംഎസ്‍സിഎൽ) ഗോഡൗണിൽ പടർന്നു പിടിച്ച തീ അണയ്ക്കുന്നതിനിടയിൽ അഗ്നി രക്ഷാ േസനാംഗത്തിനു ദാരുണാന്ത്യം. ചാക്ക അഗ്നിരക്ഷാ യൂണിറ്റിലെ ഫയർ റെസ്ക്യു ഓഫിസർ ജെ.എസ്.രഞ്ജിത് (32) ആണു മരിച്ചത്. മേനംകുളം കിൻഫ്ര അപ്പാരൽ പാർക്കിൽ രാസവസ്തുക്കളും മരുന്നും സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഷെഡിൽ ഇന്നലെ പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയാണ് വലിയ പൊട്ടിത്തെറിയോടെ തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.

തീ ആളിപ്പടർന്നതോടെ സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരൻ പൊലീസിലും അഗ്നിരക്ഷാ സേനയിലും വിവരം അറിയിച്ചു. ആദ്യം സ്ഥലത്തെത്തിയ ചാക്ക അഗ്നിരക്ഷാ സേനാ യൂണിറ്റിലെ അംഗങ്ങൾ തീ അണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണു രഞ്ജിത്ത് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ ഷട്ടർ തുറക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഭിത്തി ഇടിയുകയും കോൺക്രീറ്റ് ബീം ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ ദേഹത്തു വീഴുകയുമായിരുന്നു. ഏറെ പണിപ്പെട്ടാണ് രഞ്ജിത്തിനെ പുറത്തെടുത്തത്. ആനയറയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും മൂന്നരയോടെ മരിച്ചു.

തീ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതായതോടെ പിന്നീട് രാജാജി നഗർ, ആറ്റിങ്ങൽ, നെടുമങ്ങാട് യൂണിറ്റുകളിൽനിന്നും അഗ്നിരക്ഷാ സേന എത്തി. രാവിലെ 7 മണിയോടെ തീ പൂർണമായി കെടുത്തി. 1.25 കോടി രൂപ വില വരുന്ന രാസപദാർഥങ്ങളും മരുന്നുകളും കത്തി നശിച്ചു എന്നാണു പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.

തീപിടിത്തവും രഞ്ജിത്തിന്റെ അപകട മരണവും വെവ്വേറെ കേസുകളായി കഴക്കൂട്ടം പൊലീസ് റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ആറ്റിങ്ങൽ കരിച്ചിയിൽ ജെ.എസ്.നിവാസിൽ ജയകുമാരൻ നായരുടെയും സിന്ധുവിന്റെയും മകനാണ് രഞ്ജിത്ത്. സഹോദരൻ ശ്രീജിത്ത്.

കണ്ണുകൾ ദാനം ചെയ്തു

രഞ്ജിത് അവയവദാനത്തിനു സമ്മതപത്രം നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റതിനാൽ കണ്ണുകളൊഴികെയുള്ള അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കണ്ണുകൾ ദാനം ചെയ്ത ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി. തുടർന്ന് അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ ആസ്ഥാനം, ചാക്ക അഗ്നിരക്ഷാ സേനാ നിലയം എന്നിവിടങ്ങളിലെ പൊതുദർശനത്തിനു ശേഷം ആറ്റിങ്ങലിലെ വീട്ടുവളപ്പിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ സംസ്കരിച്ചു. സ്പെഷൽ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഫ്യൂനറൽ സല്യൂട്ട് നൽകി. ചാക്ക സ്റ്റേഷനിൽ പൊതുദർശനത്തിനു ശേഷം വാട്ടർ സല്യൂട്ട് നൽകിയാണു രഞ്ജിത്തിന് സഹപ്രവർത്തകർ വിട നൽകിയത്.

ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ‘ബോംബുകൾ’

കൊല്ലത്തെ മെഡിക്കൽ സർവീസ് കോർപറേഷൻ ഗോഡൗണിൽ ഒരാഴ്ച മുൻപു നടന്ന തീപിടിത്തത്തിനു കാരണം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറാണെന്നു കണ്ടെത്തിയിട്ടും സർക്കാരും കോ‍ർപറേഷനും അനങ്ങിയില്ല. ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം ഗോഡൗണിലെ തീപിടിത്തത്തിനുംകാരണം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആണെന്നാണു പ്രാഥമിക നിഗമനം. കൊല്ലം തീപിടിത്തം ഉണ്ടായിട്ടും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്തേക്കു മാറ്റിയില്ല. ഇന്നലെ തിരുവനന്തപുരം ഗോഡൗണിൽ തീ പിടിത്തം ഉണ്ടായപ്പോഴാണു ഇതു സംബന്ധിച്ച നിർദേശം താഴെത്തട്ടിൽ എത്തിയത്.

അഗ്നിബാധയ്ക്കു കാരണമായ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ‘ബോംബുകൾ’ സംസ്ഥാനത്ത് ആശുപത്രികളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇനിയും കെട്ടിക്കിടക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ ഗോഡൗണുകളിലായി 650 ടൺ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറാണു സംഭരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ഗോഡൗണുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന അതേ ബ്രാൻഡ് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആയിരക്കണക്കിനു കിലോഗ്രാം ഒട്ടേറെ ആശുപത്രികളിലേക്കും വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതു വാങ്ങിയതിനു പിന്നിലും ദുരൂഹ ഇടപാടുകളുണ്ട്. കോർപറേഷന്റെ 13 മരുന്നു സംഭരണശാലകൾക്കും വേണ്ടത്ര സുരക്ഷാ സംവിധാനമില്ല. ഇന്നലെ തീപിടിത്തമുണ്ടായ കെട്ടിടത്തിൽ തീയണയ്ക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു.

