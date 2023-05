വിജിലൻസ് കുടുക്കിയത് 40 റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ; റവന്യു ഇ സാക്ഷരത പദ്ധതി നവംബറിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നു വകുപ്പ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്തു വിജിലൻസ് പിടിയിലായത് നാൽപതോളം റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥർ. തഹസിൽദാർ മുതൽ സ്വീപ്പർ വരെ ഉള്ള ജീവനക്കാർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. മുന്നൂറ്റി അൻപതിലേറെ മിന്നൽ പരിശോധനകളിലാണിത്. 500 രൂപ മുതൽ ഒന്നേകാൽ ലക്ഷം രൂപ വരെ കൈക്കൂലി ചോദിച്ച കേസുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. വില്ലേജ് ഓഫിസുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള കൈക്കൂലിയാണു കൂടുതലും പിടികൂടിയത്. താലൂക്ക് ഓഫിസുകളിലും അറസ്റ്റുണ്ടായി. പാലക്കാട് കടമ്പഴിപ്പുറം വില്ലേജ് ഓഫിസിലെ കൈക്കൂലി കേസിൽ വിരമിച്ച റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥനെയും കഴിഞ്ഞ വർഷം വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

റവന്യു വകുപ്പിനു സ്വന്തമായി വിജിലൻസ് വിഭാഗമുണ്ടെങ്കിലും പരിശോധനയും നടപടികളും ശക്തമല്ല. സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ഭൂരേഖകളും ലഭിക്കുന്നതിനാണു കൂടുതലും കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. റവന്യു വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള 24 സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾക്കായി ഇ ഡിസ്ട്രിക്ട് പോർട്ടൽ വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. നികുതി അടയ്ക്കാനും പോക്കുവരവ്, ഭൂമി തരംമാറ്റം തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾക്കും റവന്യു ഇ സർവീസസ് പോർട്ടലും സജ്ജമാണ്. എന്നാൽ, ഇതൊന്നും അറിയാതെ പലപ്പോഴും അപേക്ഷകൻ വില്ലേജ് ഓഫിസിലെത്തുകയാണ്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ റവന്യു ഇ സാക്ഷരത പദ്ധതിക്കു നവംബറിൽ ആരംഭിക്കുമെന്നാണു വകുപ്പിന്റെ പ്രഖ്യാപനം.

മൂന്നു വർഷം കഴിഞ്ഞവരെ സ്ഥലംമാറ്റും: മന്ത്രി

ഒരേ ഓഫിസിൽ മൂന്നു വർഷം കഴിഞ്ഞ വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റ്, വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റുമാരെ സ്ഥലംമാറ്റാൻ ലാൻഡ് റവന്യു കമ്മിഷണറേറ്റിനു നിർദേശം നൽകിയതായി മന്ത്രി കെ.രാജൻ. അഴിമതി അറിയിക്കാൻ ഓൺലൈൻ പോർട്ടലും ടോൾ ഫ്രീ നമ്പറും ഉണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.

