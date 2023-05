ഡോക്ടർക്കും ജഡ്ജിക്കും സംരക്ഷണം: പ്രോട്ടോക്കോൾ ഉടൻ വേണമെന്ന് െഹെക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ ഡോക്ടർക്കും മജിസ്ട്രേട്ടിനും മുന്നിൽ കക്ഷികളെ പൊലീസ് ഹാജരാക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട പ്രോട്ടോക്കോൾ തയാറാക്കാൻ വൈകരുതെന്നു ഹൈക്കോടതി നിർദേശിച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനു കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടെന്നും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ നടപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. സർക്കാർ രണ്ടാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും വൈകാനാവില്ലെന്നു പറഞ്ഞ കോടതി, നാളെ പുരോഗതി അറിയിക്കണമെന്നു നിർദേശിച്ചു.

കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഡോ. വന്ദന ദാസ് കുത്തേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സ്വമേധയാ എടുത്ത കേസിലാണു ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ, ജസ്റ്റിസ് കൗസർ എടപ്പഗത്ത് എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ.

സമാന സംഭവങ്ങൾ പിന്നീടും ഉണ്ടായെന്നും കേസിൽ മജിസ്ട്രേട്ടിനു മുന്നിൽ ഹാജരാക്കിയ കുട്ടി ആയുധവുമായെത്തിയെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പ്രോട്ടോക്കോൾ അന്തിമമാക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഡോക്ടർമാരുടെയും ജു‍ഡീഷ്യൽ ഓഫിസർമാരുടെയും സംഘടനകളുടെ അഭിപ്രായം ആരായുന്നതു ഉചിതമാകുമെന്നും പറഞ്ഞു.

ഡോക്ടർമാർ ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യപ്രവർത്തകരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്നതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചു. എന്നാൽ, ആശുപത്രികളിലെ സംഘർഷം എന്നതിനേക്കാൾ പൊലീസ് പരിശോധനയ്ക്കു കൊണ്ടുവരുന്നതിന്റെ പ്രോട്ടോക്കോൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു.

ജുഡീഷ്യൽ ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും കെജിഎംഒഎയും കക്ഷി ചേർന്നു

കേസിൽ കക്ഷി ചേരാൻ ജുഡീഷ്യൽ ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും കെജിഎംഒഎയും നൽകിയ അപേക്ഷകൾ കോടതി അനുവദിച്ചു. ജ‍ഡ്ജിമാർക്കു മുന്നിൽ കക്ഷികളെ ഹാജരാക്കുന്നതിനു പ്രോട്ടോക്കോൾ നിലവിലില്ലെന്നു ജുഡീഷ്യൽ ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ആശുപത്രി സമുച്ചയത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും മൂലയിൽ പൊലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് വന്നതുകൊണ്ടു ഫലമില്ലെന്ന്, നേരത്തെ കക്ഷി ചേർന്ന ആരോഗ്യ സർവകലാശാല വാദിച്ചു. രാത്രി ഡ്യൂട്ടിക്കും മറ്റും ഹൗസ് സർജൻമാരെ മാതാപിതാക്കൾ എന്തു വിശ്വസിച്ചു വിടുമെന്നു കോടതി ചോദിച്ചു.

പണം കൊണ്ട് എന്താകും?

മനുഷ്യ ജീവന്റെ നഷ്ടം പണം കൊണ്ടു പരിഹരിക്കാനാവില്ലെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. ഡോ. വന്ദനയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഒരു കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊല്ലം സ്വദേശി അഡ്വ. മനോജ് രാജഗോപാൽ നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. നയപരമായ വിഷയമാണിതെന്നും സർക്കാരാണു തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. കേസ് നാളെ പരിഗണിക്കും.

