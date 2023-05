മൂന്നാറിൽ ‘പകൽക്കൊള്ള’; മുറിവാടക 6,000 മുതൽ 10,000 വരെ; തിരക്കുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ കൊള്ളവാടക

മൂന്നാർ ∙ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് വർധിച്ചതോടെ മുറി വാടകയിനത്തിൽ വൻതുക ഈടാക്കുന്നതായി പരാതി. ഇടനിലക്കാരും ഇടത്തരം റിസോർട്ട്, ലോഡ്ജ്, ഹോംസ്റ്റേ നടത്തിപ്പുകാരുമാണ് ചെറിയ മുറികൾക്ക് പോലും 6,000 മുതൽ 10,000 രൂപ വരെ ഈടാക്കുന്നത്. ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് സഞ്ചാരികൾ ഏറ്റവുമധികം പറ്റിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ദിവസങ്ങളിൽ ഇടനിലക്കാർ മുറികൾ ബുക്ക് ചെയ്ത ശേഷം രാത്രിയിലും പുലർച്ചെയുമെത്തുന്നവർക്ക് വൻതുക വാങ്ങി കൈമാറുകയാണു പതിവ്.

അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങളായ പാർക്കിങ്, ഭക്ഷണം, ചൂടുവെള്ളം എന്നിവ പോലുമില്ലാത്തവയും സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ 1,000 മുതൽ 1,400 രൂപ വരെ വാടകയീടാക്കുന്നതുമായ മുറികളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ 10,000 രൂപയ്ക്കു വരെ സഞ്ചാരികൾക്കു നൽകിയത്. മുറികളുടെ വാടക പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങളില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇത്തരത്തിൽ സീസൺ സമയത്ത് സഞ്ചാരികളെ കബളിപ്പിക്കുന്നത്.

∙ ‘മൂന്നാറിന്റെ ടൂറിസം നശിപ്പിക്കാനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ചിലരാണു സഞ്ചാരികളെ കൊള്ളയടിക്കുന്നത്. പല ഉദ്യോഗസ്ഥ യോഗങ്ങളിലും മുറിവാടക സന്ദർശകർക്കു കാണാവുന്ന വിധത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നു നടപടികളുണ്ടാകാത്തതാണു തട്ടിപ്പുകൾ പതിവാകുന്നതിനു കാരണം.’ – വിനോദ് വട്ടേക്കാട്ട് (കേരള ട്രാവൽ മാർട്ട് മാനേജിങ് കമ്മിറ്റിയംഗം)

English Summary: High room rent in resorts, lodge and homestay in munnar as tourist number increased