അരിക്കൊമ്പന്റെ പേരിൽ പണപ്പിരിവ്: അന്വേഷണം തുടങ്ങി

തൊടുപുഴ ∙ അരിക്കൊമ്പന്റെ പേരിൽ വാട്സാപ് കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിച്ച് പണം പിരിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ സ്റ്റേറ്റ് സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങി. അരിക്കൊമ്പനെ ചിന്നക്കനാലിലേക്കു തിരികെയെത്തിക്കാനുള്ള നിയമനടപടികൾക്കും അരി വാങ്ങി നൽകാനെന്നും പറഞ്ഞാണ് പണപ്പിരിവ് നടന്നത്. പൊതുപ്രവർത്തകനും അഭിഭാഷകനുമായ ശ്രീജിത്ത് പെരുമന ഡിജിപിക്കു നൽകിയ പരാതിയിലാണ് അന്വേഷണം. എഡിജിപി എം.ആർ.അജിത് കുമാറിനാണ് അന്വേഷണച്ചുമതല.

എറണാകുളം സ്വദേശികളായ ഏതാനും പേർ ചേർന്ന് ഏപ്രിൽ 30നു രൂപീകരിച്ച ‘എന്നും അരിക്കൊമ്പനൊപ്പം’ എന്ന വാട്സാപ് കൂട്ടായ്മ വഴിയാണ് പിരിവ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഒട്ടേറെ മൃഗസ്നേഹികളെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഭാഗമാക്കി.

ഗ്രൂപ്പിന്റെ അഡ്മിൻ പാനലിലുണ്ടായിരുന്ന സൈനികൻ അടക്കമുള്ള ചിലരാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തെത്തിച്ചത്. ഒരു സിനിമാതാരത്തിന്റെ സഹോദരി ആണെന്നു പരിചയപ്പെടുത്തിയ പെൺകുട്ടി തന്റെ ഭർത്താവ് എൻആർഐ ആണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം സ്വീകരിച്ചാൽ അന്വേഷണം ഉണ്ടാവില്ലെന്നും ഗ്രൂപ്പുകളിൽ അറിയിച്ചതായും പ്രവാസികളിൽ നിന്നടക്കം 8 ലക്ഷത്തോളം രൂപ ഇതിനോടകം പിരിച്ചുവെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലും വാട്സാപ്പിലുമായി നൂറിലധികം പേജുകളും ഗ്രൂപ്പുകളുമാണ് അരിക്കൊമ്പന്റെ പേരിലുള്ളത്.

അതിനിടെ, തങ്ങൾക്കു നേരെ നടക്കുന്നത് വ്യാജ ആരോപണങ്ങളാണെന്ന് ഉന്നയിച്ച് ‘എന്നും അരിക്കൊമ്പനൊപ്പം’ വാട്സാപ് ഗ്രൂപ്പ് അഡ്മിൻ എറണാകുളം സൗത്ത് പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ചക്കക്കൊമ്പൻ തട്ടി; കാർ യാത്രികന് പരുക്ക്

രാജകുമാരി∙ കൊച്ചി-ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിൽ തോണ്ടിമല ചൂണ്ടലിനു സമീപം കാട്ടാനയുടെ ദേഹത്ത് കാർ തട്ടി ഒരാൾക്കു പരുക്കേറ്റു. ഇന്നലെ രാത്രി 7.15ന് ആണ് സംഭവം. ചൂണ്ടൽ സ്വദേശി തങ്കരാജ്, ചെറുമകൻ പോൾ കൃപാകരൻ എന്നിവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനമാണ് ചക്കക്കൊമ്പൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒറ്റയാന്റെ മുന്നിൽപെട്ടത്. പോളാണു കാറോടിച്ചിരുന്നത്. ഇരുട്ടായതിനാൽ വളവിനു സമീപം പെട്ടെന്നു റോഡിലേക്കിറങ്ങിയ ഒറ്റയാനെ ഇവർക്കു കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. വാഹനം മുട്ടിയപ്പോൾ ഒറ്റയാൻ കാറിലേക്കു ചാഞ്ഞു നിന്നു. ഇതോടെ കാറിന്റെ മുൻഭാഗത്തെ ചില്ലു തകർന്ന് തങ്കരാജിന്റെ തലയ്ക്കു പരുക്കേറ്റു. ഉടൻ തന്നെ ചക്കക്കൊമ്പൻ ഓടിപ്പോയതായി ദൃക്സാക്ഷികൾ പറഞ്ഞു.

English Summary: Investigation regarding fund collection in the name of elephant Arikomban