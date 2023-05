കനത്ത തിരിച്ചടിയായി സുപ്രീം കോടതി വിധി; കാലിക്കറ്റിലെ 40 അധ്യാപകരുടെ ഭാവി തുലാസിൽ

തേഞ്ഞിപ്പലം ∙ അധ്യാപക നിയമനത്തിൽ സമുദായ സംവരണക്രമം പാലിച്ചില്ലെന്ന സുപ്രീം കോടതി വിധി കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി. സർവകലാശാല പഠന വകുപ്പുകളിൽ നിയമിക്കപ്പെട്ട 40 അധ്യാപകരുടെ ഭാവി ഇതോടെ തുലാസിലായി. ഇതിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രഫസർമാരും അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസർമാരും പ്രഫസർമാരും ഉൾപ്പെടും. ഭിന്നശേഷി സംവരണം പാലിച്ചില്ലെന്ന പരാതി നേരത്തേ ഉയർന്നിരുന്നെങ്കിലും അത് അവഗണിച്ചതാണ് വൻ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന വിമർശനമുയർന്നിട്ടുണ്ട്.

സംവരണക്രമം തെറ്റിച്ചതിനാൽ ജേണലിസം ആൻഡ് മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷൻ പഠന വകുപ്പിൽ അർഹതപ്പെട്ട അസി.പ്രഫസർ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന ഡോ.കെ.പി.അനുപമയുടെ ഹർജിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ശരിവച്ചത്. നേരത്തേ ഹൈക്കോടതി അനുപമയുടെ ഹർജി ശരിവച്ചിരുന്നു. ഇത് ഒട്ടേറെ അധ്യാപക നിയമനങ്ങളെ ബാധിക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് സർവകലാശാല സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. സുപ്രീം കോടതിയും കൈവിട്ടതോടെ വിധിയുടെ ആഘാതമെന്താകുമെന്ന ചർച്ച സർവകലാശാലയിൽ സജീവമായി.

അനുപമയുടെ ഹർജിയിലാണ് വിധി വന്നതെന്നതിനാൽ ഇത് അവർക്കു മാത്രം ബാധകമാണെന്ന് തൽക്കാലം ആശ്വസിക്കാം. എന്നാൽ, സമാനമായ നിയമനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലവിൽ ഒട്ടേറെ കേസുകൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. ഈ കേസുകളിലെ നടപടിക്രമങ്ങളെ സുപ്രീം കോടതി വിധി സ്വാധീനിക്കും. കൂടുതൽപേർ ഹർജിയുമായി രംഗത്തു വരാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അനുപമയ്ക്ക് ലഭിച്ച വിധി ഹൈക്കോടതിയിൽനിന്ന് മറ്റ് ഹർജിക്കാർക്കും ലഭിക്കുന്നപക്ഷം 29 അസി. പ്രഫസർമാർ പുറത്താകാനിടയുണ്ട്. 2021ൽ 53 അസി. പ്രഫസർമാരാണ് നിയമിതരായത്. 16 അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസറും 8 പ്രഫസറും അടക്കം സമീപകാലത്ത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠന വകുപ്പുകളിൽ മൊത്തം 77 പേർ നിയമിതരായതിൽ 40 പേരുടെ ഭാവി സംവരണക്കേസുകളുടെ അന്തിമ വിധിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.

