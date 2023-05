തിരുവനന്തപുരം ∙ ഭരണം 2 വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയ പ്രോഗ്രസ് റിപ്പോർ‌ട്ടിൽ ഒട്ടേറെ തെറ്റായ അവകാശ വാദങ്ങൾ. പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും തുടക്കമിടാൻ കഴിയാത്ത പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചു റിപ്പോർട്ട് മൗനം പാലിക്കുന്നു. സർക്കാരിന്റെ 900 നടപടികളുടെ പുരോഗതിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രകാശനം ചെയ്ത 300 പേജുള്ള റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്.



സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ പങ്കാളിത്ത പെൻഷനെക്കുറിച്ചുള്ള വിദഗ്ധ സമിതി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ, റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ട് 2 വർഷമായിട്ടും ഒരു നടപടിയും കൈക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, റിപ്പോർട്ടിന്റെ ഉള്ളടക്കം പുറത്തുവിടാൻ തയാറായിട്ടുമില്ല. റിപ്പോർട്ട് സിപിഐ അനുകൂല സംഘടനയായ ജോയിന്റ് കൗൺസിലിനു നൽകാൻ വിവരാവകാശ കമ്മിഷണർ ഉത്തരവിട്ടിട്ടു പോലും സർക്കാർ അതിനെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു.. 15 ലക്ഷം ഉപജീവന തൊഴിലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന പ്രഖ്യാപനം റിപ്പോർട്ടിലും ആവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, എത്ര തൊഴിലുകൾ നൽകി എന്ന കണക്കില്ല.

∙ കുടിശികക്കാര്യം മിണ്ടിയില്ല

കുടുംബശ്രീയുടെയും സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെയും ജനകീയ ഹോട്ടലുകളെ തൊഴിൽ ശൃംഖലയിൽ കണ്ണികളാക്കുമെന്നു പറയുന്ന റിപ്പോർട്ട് ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള കുടിശിക 30 കോടി രൂപയിലേറെയാണെന്ന വസ്തുത മറച്ചുവച്ചു. നിർമാണ മേഖലയിലെ മണൽ, കല്ല്, സിമന്റ്, സ്റ്റീൽ തുടങ്ങിയവയുടെ വിലക്കയറ്റം പരിഹരിക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനമെങ്കിലും എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചുവെന്നു വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. കല്ലിന്റെയും മണ്ണിന്റെയും റോയൽറ്റി ഫീസ് കൂട്ടി വില വർധിപ്പിച്ചതു സർക്കാർ തന്നെയാണ്. മീങ്കര, വാളയാർ ഡാമുകളിലെ മണൽ നീക്കവും മറ്റു ഡാമുകളിൽ നിന്നു മണൽ നീക്കം ചെയ്യുന്ന പദ്ധതികളും എങ്ങും എത്തിയിട്ടുമില്ല. ലൈഫ് മിഷനിൽ 2021–22 ൽ ഒന്നര ലക്ഷം വീടുകളും 5 വർഷം കൊണ്ട് 5 ലക്ഷം വീടുകളും പൂർത്തിയാക്കും എന്നായിരുന്നു വാഗ്ദാനം. എന്നാൽ, 2021–22 ൽ പൂർത്തിയായത് 23,261 വീടുകൾ മാത്രം. 2022–23 ൽ 54,648 വീടുകൾ പൂർത്തിയാക്കി. 2020 ൽ ഓൺലൈനായി ലഭിച്ച അപേക്ഷകൾ പരിശോധിച്ച് അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2022 ഓഗസ്റ്റ് 16നു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുവെന്നു മാത്രം.

∙ പരാതികളെക്കുറിച്ച് ഒന്നുമില്ല

പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം ശക്തമാക്കും എന്ന വാഗ്ദാനത്തിനുള്ള മറുപടിയിൽ ഭക്ഷ്യഭദ്രതാ നിയമത്തിലെ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് പ്രാവർത്തികമാക്കിയെന്നാണു വിശദീകരണം. സംസ്ഥാന, ജില്ലാ, താലൂക്ക് തലങ്ങളിൽ വിജിലൻസ് സമിതികൾ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചു എന്നല്ലാതെ ഇതു സംബന്ധിച്ച പരാതികൾ തീർപ്പാക്കിയതിനെക്കുറിച്ചോ റേഷൻ കട തലത്തിലെ വിജിലൻസ് കമ്മിറ്റികൾ പരാതികൾ കേൾക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചോ റിപ്പോർട്ടിലില്ല.

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർക്ക് ഫ്ലാറ്റുകൾ നിർമിച്ചു നൽകുമെന്നും അതോടൊപ്പം സ്വന്തമായി സ്ഥലം വാങ്ങി വീടുവയ്ക്കാൻ തയാറുള്ളവർക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകുമെന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതർക്ക് 29 ഭവനസമുച്ചയങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചതിൽ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കടമ്പൂർ (44 ഫ്ലാറ്റുകൾ), കോട്ടയം ജില്ലയിലെ വിജയപുരം (44 ഫ്ലാറ്റുകൾ), ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ കരിമണ്ണൂർ (42 ഫ്ലാറ്റുകൾ), കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പുനലൂർ (44 ഫ്ലാറ്റുകൾ) എന്നിവ അടക്കം 174 എണ്ണം പൂർത്തിയായി. സ്ഥലവും വീടും വാങ്ങാൻ 10 ലക്ഷം രൂപ നൽകിയതിന്റെ കണക്കുകളെക്കുറിച്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ മൗനം.

ആറാം ധനകാര്യ കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ച തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കുള്ള ഗ്രാന്റിലെ വർധന സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു. തുടർന്നുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും നടപ്പാക്കുമെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 2022–23 സാമ്പത്തിക വർഷം നൽകേണ്ട പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ 1200 കോടിയോളം രൂപ കുറവ് വരുത്തുകയാണു ചെയ്തത്.

English Summary : Many wrong claims in progress report released by Kerala government on second anniversary