പാലക്കാട് ∙ പല റവന്യു ഒ‍ാഫിസുകളിലും ഇടപാടിന് ഏജന്റുമാരുണ്ട്. ജില്ലയിൽ റവന്യു വകുപ്പ് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിയുടെ 2 നേതാക്കളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടപടിതീർപ്പാക്കൽ സംഘവുമുണ്ടെന്നാണ് ആരേ‍ാപണം.



ഫയൽ തീർപ്പാക്കാനുള്ള ഓരോ നടപടിക്കും പ്രത്യേകം തുകയുണ്ട്. നീർ‌ത്തട സംരക്ഷണ നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി ഭൂമിനികത്തുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ ഈ സംഘമാണെന്നാണു പരാതി. അട്ടപ്പാടിയിൽ വൻതേ‍ാതിൽ നികത്തൽ നടക്കുന്നതായി ആദിവാസികൾ പറയുന്നു. ഭൂമി വെട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും കാര്യം നടക്കില്ലെന്നാണ് അവസ്ഥ. സർവേ നമ്പറിൽ വരുന്ന അപാകതകളാണ് പല വില്ലേജ് ഒ‍ാഫിസുകളിലും ഇടപാടിനുളള അവസരമാക്കുന്നത്.

ഒ‍ാൺലൈനിൽ ചെയ്തു കെ‍ാടുക്കാവുന്ന പേ‍ാക്കുവരവിന്, നേരിട്ടു ചെന്നു സ്ഥലം അളക്കണമെന്നത് ചില ഉദ്യേ‍ാഗസ്ഥർക്കു നിർബന്ധമാണ്. സ്ഥലപരിശേ‍ാധന ഉൾപ്പെടെ നേരത്തേ പൂർത്തിയാക്കിയ അപേക്ഷകളിലാണു രണ്ടാം അളവ്. ഒ‍ാൺലൈനിനെ മറികടക്കാൻ, ആവശ്യമില്ലാത്ത തിരുത്തുകളും നേ‍ാട്ടീസും നൽകിയാണ് പലപ്പേ‍ാഴും പണം വാങ്ങുന്നത്. വിരമിച്ച ചിലർ ഇടനിലക്കാരായി പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയതായി വിജിലൻസ് പറയുന്നു. ഭൂമി തരം മാറ്റലിന് ആർഡി ഒ‍ാഫിസ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഏജന്റുമാർ സജീവമാണ്.

വസ്തു റജിസ്ട്രേഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ തണ്ടപ്പേര് നിർബന്ധമാണ്. അതിന് വില്ലേജിൽ ചെന്നാൽ 10,000 രൂപയാണ് ഏജന്റുമാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നു ചില അപേക്ഷകർ പറഞ്ഞു.

കൈക്കൂലിക്ക് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ്



മണ്ണാർക്കാട് ∙ ‘അൺസർവേയ്ഡ്’ ഭൂമി ഏറെയുള്ള പാലക്കയം വില്ലേജ് കൈക്കൂലിക്കാർക്ക് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണ്. സർവേ പൂർത്തിയാകാത്ത ഭൂമി കൈവശമുള്ളവർക്ക് എന്തിനും വില്ലേജ് ഓഫിസറുടെ നിരാക്ഷേപ പത്രം (എൻഒസി) വേണം. ഈ അവസരമാണു കൈക്കൂലിക്കുള്ള വളമായി മാറുന്നത്.



മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള വായ്പ, പട്ടയം, പോക്കുവരവ്, പ്രകൃതിക്ഷോഭം മൂലമുള്ള നഷ്ടപരിഹാരം തുടങ്ങി ഏത് ആവശ്യത്തിനും വില്ലേജിൽ നിന്ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം. മക്കൾക്കു വിദേശപഠനത്തിന് അവസരം ശരിയാകുമ്പോഴാണു മിക്കവരും വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷ നൽകുക. ബാങ്കുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രേഖകൾക്കു വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ അപേക്ഷ നൽകിയാൽ പല തവണ നടത്തിക്കുന്നതോടെ പണം കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധിതരാവും.

English Summary : Officials will go directly to online service