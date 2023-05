കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കൈക്കൂലി? അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അഴിമതി?; അനുഭവം ‘മനോരമ’യുമായി പങ്കുവയ്ക്കാം

കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ വില്ലേജ് ഓഫിസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും അയാളുടെ താമസസ്ഥലത്തുനിന്നു കൈക്കൂലിപ്പണമെന്നു കരുതപ്പെടുന്ന 35 ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്തതു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. ഏറ്റവുമൊടുവിൽ പുറത്തുവന്ന അഴിമതിയുടെ ഒരുദാഹരണം മാത്രമാണിത്. അതിവിടെ അവസാനിക്കുമെന്നു കരുതാൻ വയ്യ.

ചെറുതും വലുതുമായ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ സാധിക്കാനായി സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ കൈക്കൂലി നൽകേണ്ടി വന്ന അനുഭവം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ? ആവശ്യപ്പെട്ട കൈക്കൂലി നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ സേവനങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ? അഴിമതിയുടെ ഇരയാകേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യമുണ്ടോ?

അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കാൻ മലയാള മനോരമ അവസരമൊരുക്കുന്നു. 0481–2560530 എന്ന നമ്പറിൽ ഇന്നു രാവിലെ 10.30 മുതൽ 11.30 വരെ വിളിക്കാം. (മനോരമയുടെ മറ്റു നമ്പറുകളിലൊന്നും ഈ സേവനം ലഭ്യമല്ല) വിളിക്കുന്ന വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങളെല്ലാം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കും.

English Summary: Phone in program to share experiences about bribe