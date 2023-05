പ്ലസ് വൺ അപേക്ഷ ജൂൺ 2 മുതൽ; ആദ്യ അലോട്മെന്റ് 19ന്

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി പ്രവേശന നടപടികൾ ജൂൺ രണ്ടിനു തുടങ്ങും. 9 വരെയാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഏകജാലക സംവിധാനത്തിലൂടെ 13നു ട്രയൽ അലോട്മെന്റും 19ന് ആദ്യ അലോട്മെന്റും പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ 3 അലോട്മെന്റുകളുണ്ടാകും. മൂന്നാം അലോട്മെന്റ് ജൂലൈ ഒന്നിനു പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ജൂലൈ 5നു ക്ലാസ് തുടങ്ങും. ഇതിനുശേഷം വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കാൻ അവസരം നൽകി 2 സപ്ലിമെന്ററി അലോട്മെന്റ് കൂടി നടത്തും. ഓഗസ്റ്റ് 4നു പ്രവേശനം പൂർത്തിയാക്കും.



English Summary : Plus one application starts on june second