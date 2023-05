കൈക്കൂലിയിങ്ങു പോരട്ടെ, താലി വിറ്റായാലും

കൈക്കൂലി കിട്ടണം, അതു താലിമാല വിറ്റായാലും ശരി എന്നു പറയാൻ മടിയില്ലാത്തവരായി നമ്മുടെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാറിക്കഴിഞ്ഞു. പട്ടയത്തിന് അപേക്ഷിച്ച കാസർകോട് ചീമേനി സ്വദേശിനി നിഷയോട് ഒന്നര ലക്ഷം രൂപയാണു കൈക്കൂലി ചോദിച്ചത്. 2021 നവംബറിൽ ചീമേനി വില്ലേജ് ഓഫിസിലെ ഓഫിസർ കെ.വി.സന്തോഷും ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് കെ.സി.മഹേഷും ആണ് കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വിലപേശി തുക 25,000 ആയി. കയ്യിൽ പണമില്ലെന്നും താലിമാല മാത്രമേ ഉള്ളുവെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ എങ്കിൽ അതുവിറ്റു പണം തരൂ എന്നായിരുന്നു മറുപടി. പണം വാങ്ങുന്നതിനിടെ ഇവർ വിജിലൻസ് പിടിയിലായി.



പാലക്കാട്ട് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് വി.സുരേഷ് കുമാർ കൈക്കൂലിയിലൂടെ ഒരു കോടിയിലേറെ സമ്പാദിച്ചുവെന്നത് ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. കേരളം കൈക്കൂലിക്കയത്തിൽ മുങ്ങിയതിന്റെ സൂചനകളിലൊന്ന്. നിലം പുരയിടമാക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് ഏറ്റവുമൊടുവിൽ കൈക്കൂലിക്കാരായ റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചാകര. റവന്യു –കൃഷി വകുപ്പുകളുടെ പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിശ്ചിത തുക ഈടാക്കി അനുമതി നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ, ഏജന്റുമാരെ നിയോഗിച്ചാണ് അഴിമതിക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പണം പിടുങ്ങുന്നത്.

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ ഇതിനായി ഏജന്റുമാർ ഈടാക്കുന്നുണ്ട്. ഭൂമി തരംമാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചു നടക്കാതെ വന്നപ്പോൾ മാല്യങ്കര സ്വദേശി സജീവൻ തൂങ്ങി മരിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഫോർട്ട് കൊച്ചി ആർഡി ഓഫിസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെയാണു പരാതി വന്നത്. ഭൂമി തരംമാറ്റലിന് കൈക്കൂലി വാങ്ങിയ പുത്തൻവേലിക്കര കൃഷി അസിസ്റ്റന്റിനെ വിജിലൻസ് പിടികൂടിയതു കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിലാണ്.

എറണാകുളം ജില്ലയിൽ കൈക്കൂലി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കലക്ടറേറ്റിലെ മുൻ അഡീ. ജില്ലാ മജിസ്ട്രേട്ടാണ് (എഡിഎം). 2018 ൽ മൂവാറ്റുപുഴ ആർ‍ഡിഒ തന്നെ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നതിനിടെ പിടിയിലായിരുന്നു. കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിൽ നിന്നു കൈക്കൂലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 8 കേസുകളിലായി 9 റവന്യു ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷത്തിനിടെ വിജിലൻസ് കോട്ടയം യൂണിറ്റ് പിടികൂടി.

മലപ്പുറത്ത് വീടിന്റെ തറകെട്ടാൻ മണ്ണിട്ടു നികത്തുന്നതിനായി 25,000 രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയതിന് എടരിക്കോട് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് കാവനൂർ വട്ടപ്പറമ്പ്‌ നരിക്കോടൻ കുന്നത്ത് ചന്ദ്രനെ(45)ആണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് 2023 ഫെബ്രുവരിയിലാണ്.

English Summary : Process of land conversion is golden chance to corrupt revenue officials