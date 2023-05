ബ്ലീച്ചിങ്: ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ രഹസ്യഇടപാട്

കോഴിക്കോട് ∙ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപറേഷന്റെ വിവാദമായ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇടപാടിൽ ഒരു കോടിയിലേറെ രൂപയുടെ രഹസ്യഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സൂചന. കിലോയ്ക്ക് 38 രൂപയ്ക്ക് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നൽകാമെന്ന് സംസ്ഥാനത്തു നിന്നു തന്നെയുള്ള കമ്പനിയുടെ വാഗ്ദാനം തള്ളിയാണ് 47.08 രൂപയ്ക്ക് 13 ലക്ഷം കിലോയിലേറെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ, ക്വട്ടേഷൻ പോലും ഇല്ലാതെ സംഭരിക്കാൻ കെഎംഎസ്‌സിഎൽ നടപടിയെടുത്തത്. 4.94 കോടി രൂപയ്ക്കു ലഭിക്കുമായിരുന്ന ഉൽപന്നത്തിന് 6.12 കോടിയിലേറെ ചെലവഴിക്കേണ്ടിവന്നു.



2 വർഷം മുൻപുവരെ ‘അവശ്യമരുന്ന്’ ഇനത്തിൽപെടുത്തി ടെൻഡർ വിളിച്ചാണു ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ വാങ്ങിയിരുന്നത്. പാലക്കാട് ആസ്ഥാനമായ കുന്നത്ത് കെമിക്കൽസ് ആയിരുന്നു ഏറെ നാളായി വിതരണക്കാർ. ഇവരുടെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിൽ 30% ക്ലോറിൻ ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്നു കമ്പനിക്കു വിലക്കു വന്നെങ്കിലും 5 മാസത്തിനു ശേഷം പിൻവലിച്ചു. ഇതിനുശേഷമാണ് ‘അവശ്യമരുന്ന്’ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഒഴിവാക്കുകയും ‘കാരുണ്യ’ വഴി ടെൻഡർ ഇല്ലാതെ സംഭരിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്തത്.

ക്ലോറിൻ 32% വേണം, 2 വർഷം കാലാവധി വേണം, ഒരു കിലോയുടെ പായ്ക്കറ്റ് ആക്കി നൽകണം തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകളും ഉൾപ്പെടുത്തി.

ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡറിനു പരമാവധി 6 മാസം മാത്രമേ കാലാവധി നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ചില താൽപര്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ് 2 വർഷം നിശ്ചയിച്ചതെന്നും ഈ രംഗത്തുള്ളവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ ക്വട്ടേഷൻ പ്രകാരമാണു പാർകിൻസ് എന്റർപ്രൈസസ് (കിലോയ്ക്ക് 47.08 രൂപ), ബങ്കെബിഹാറി കെമിക്കൽസ് (47.20 രൂപ) എന്നിവയ്ക്ക് 9,85,370 കിലോയ്ക്ക് ഓർഡർ നൽകിയത്.

സംഭരണം ‘കാരുണ്യ’ വഴിയായതിനാ‍ൽ ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കാൻ കുന്നത്ത് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസിനു തടസ്സമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 39 രൂപയിൽ താഴെ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ നൽകാൻ തയാറാണ് എന്ന് ഇവർ കെഎംഎസ്‌സിഎൽ അധികൃതരെ അറിയിച്ചിരുന്നതായാണ് വിവരം. പക്ഷേ, പാർകിൻസ് എന്റർപ്രൈസസുമായി മുന്നോട്ടു പോകാനാണു കോർപറേഷൻ തീരുമാനിച്ചത്. സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾക്ക്, വില 15% അധികമാണെങ്കിലും ഓർഡർ നൽകാം എന്നാണു സർക്കാർ നയം

ആദ്യ ക്വട്ടേഷന്റെ 60% മാത്രമാണു പാർകിൻസിനു പർച്ചേസ് ഓർഡർ (2937, 30–07–2022) നൽകിയത്. ബാക്കി 7,45,070 കിലോയുടെ ഓർഡർ ബങ്കെബിഹാറി കമ്പനിക്കു നൽകി. 2023–24 വർഷത്തേക്കു വേണ്ട മൂന്നര ലക്ഷം കിലോയുടെ ഓർഡറും ഇവർക്കു തന്നെ നൽകാൻ നീക്കമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും തൽക്കാലം ത‍ടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്.

English Summary : Secret transaction worth more than one crore rupees in KMSCL bleaching powder controversy