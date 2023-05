സാങ്കേതികവിദ്യ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി: മുഖ്യമന്ത്രി; കേരളത്തെ ആദ്യ സമ്പൂർണ ഇ-ഗവേണൻസ് സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം ∙ സാങ്കേതികവിദ്യയും അതിലധിഷ്ഠിതമായ സേവനങ്ങളും സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവർക്കും പ്രയോജനപ്പെടണമെന്നും അതിനുവേണ്ട ഇടപെടലുകളാണു സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടത്തുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. കേരളത്തെ ആദ്യ സമ്പൂർണ ഇ-ഗവേണൻസ് സംസ്ഥാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തെ ആഘോഷ പരിപാടിയായി മാത്രം ചുരുക്കാതെ ജനോന്മുഖമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള അവസരമായാണു കാണുന്നത്. പ്രകടനപത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടുന്നെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയാണു സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്.

കെ-ഫോൺ പദ്ധതി അടുത്ത മാസം നാടിനു സമർപ്പിക്കും. അതോടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. നിലവിലുള്ള 2,000 വൈഫൈ ഹോട്സ്പോട്ടുകൾക്കു പുറമേ 2,000 കൂടി ഒരുങ്ങുകയാണ്. സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കു ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ഇ-സേവനം പോർട്ടൽ എന്ന പേരിൽ ഏകജാലക സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. തൊള്ളായിരത്തോളം സേവനങ്ങൾ നിലവിൽ ഈ പോർട്ടൽ മുഖേന ലഭ്യമാണ്. ഇതേ മാതൃകയിലുള്ള മറ്റൊരു ജനകീയ പദ്ധതിയാണ് ഇ- ഡിസ്ട്രിക്ട് പദ്ധതി. സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലെ ഫയൽനീക്കം വേഗത്തിലാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇ-ഓഫിസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ.വി.പി.ജോയ്, അഡീഷനൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോ.വി.വേണു, ഐടി സെക്രട്ടറി ഡോ.രത്തൻ യു.ഖേൽക്കർ, സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ ഡോ.സജി ഗോപിനാഥ്, ഐടി മിഷൻ ഡയറക്ടർ അനുകുമാരി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

കനകക്കുന്നിൽ ഇ–ഗവേണൻസ് പ്രദർശനം

തിരുവനന്തപുരം ∙ സമ്പൂർണ ഇ-ഗവേണൻസ് പ്രഖ്യാപനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇലക്ട്രോണിക്സ്-ഐടി വകുപ്പ് കനകക്കുന്നിൽ പ്രദർശനവും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളും സേവനങ്ങളുമാണ് ഓഡിയോ, വിഷ്വൽ രൂപങ്ങളിൽ സ്റ്റാളുകളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. 27 വരെ നടക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിലേക്കു പ്രവേശനം സൗജന്യമാണ്.

English Summary: Technology for all says chief minister Pinarayi Vijayan