കള്ളക്കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കപ്പെട്ട യുവാവ് ആറുമണിക്കൂർ പ്ലാവിന്റെ മുകളിൽ

ഉപ്പുതറ ∙ തന്നെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കിയ വനപാലകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വനം വകുപ്പ് ഓഫിസിനു മുന്നിലെ മരത്തിൽ കയറി ആത്മഹത്യാഭീഷണി മുഴക്കിയ ആദിവാസി യുവാവിനെ ആറു മണിക്കൂറിനുശേഷം അനുനയിപ്പിച്ച് താഴെയിറക്കി. കണ്ണംപടി മുല്ല പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ സരുൺ സജി (24) ആണ് കയറും വാക്കത്തിയുമായി കിഴുകാനം ഫോറസ്റ്റ് സെക്‌ഷൻ ഓഫിസിനു മുൻപിലുള്ള പ്ലാവിൽ കയറി ഭീഷണി മുഴക്കിയത്.



സരുണിനെ കാട്ടിറച്ചിയുമായി പിടികൂടിയെന്നാരോപിച്ച് വനം വകുപ്പ് എടുത്ത കേസ് വ്യാജമാണെന്ന് ഉന്നതതല അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞിരുന്നു. തുടർന്ന് 7 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കള്ളക്കേസെടുത്ത 13 ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സരുൺ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സർവീസിൽ തിരിച്ചെടുക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. ഇതോടെയാണ് സരുൺ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തിറങ്ങിയത്.

അന്വേഷണത്തിനു പ്രത്യേക സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കുറ്റക്കാരെ രണ്ടു ദിവസത്തിനകം അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും പീരുമേട് ഡിവൈഎസ്പി ജെ.കുര്യാക്കോസിന്റെ ഉറപ്പെത്തിയതോടെ യുവാവ് അയഞ്ഞു. ഒടുവിൽ അഗ്നിരക്ഷാസേനയുടെ സഹായത്തോടെ മൂന്നരയോടെ സരുൺ താഴെയിറങ്ങിയത്.

English Summary : Tribal youth who added in fake case threatened to commit suicide by climbing a jack fruit tree