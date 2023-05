ഒരേ വില്ലേജിൽ 3 വർഷം പിന്നിട്ട അസിസ്റ്റന്റുമാരെ മാറ്റാൻ ഉത്തരവ്

തിരുവനന്തപുരം ∙ മൂന്നു വർഷമായി ഒരേ വില്ലേജ് ഓഫിസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന വില്ലേജ് അസിസ്റ്റന്റുമാരെയും വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റുമാരെയും മാറ്റാൻ ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്ക് ലാൻഡ് റവന്യു കമ്മിഷണർ രേഖാമൂലം നിർദേശം നൽകി. പാലക്കാട്ട് വില്ലേജ് ഫീൽഡ് അസിസ്റ്റന്റ് വി.സുരേഷ് കുമാറിനെ കൈക്കൂലി കേസിൽ വിജിലൻസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഒരു കോടിയിൽപരം രൂപയുടെ പണവും നിക്ഷേപവും കണ്ടെടുക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് നിർ‍ദേശം. റവന്യു വകുപ്പിലെ അഴിമതികൾ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അറിയിക്കാൻ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുളളിൽ ടോൾഫ്രീ നമ്പർ നിലവിൽ വരും. എല്ലാ റവന്യു ഓഫിസുകളിലും ഇൗ ഇതു പ്രദർശിപ്പിക്കും.

English Summary: Assistants who was working in same village for more than three years to be transfered