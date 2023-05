തിരുവനന്തപുരം ∙ തുടർഭരണത്തിന്റെ ഏഴാം വർഷത്തിൽ, ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ചിലർ അഴിമതിയിൽ ‘ഡോക്ടറേറ്റ്’ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നു കുറ്റപ്പെടുത്തിയും വീണ്ടും അച്ചടക്കത്തിന്റെ വാളോങ്ങിയും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. ‘‘അഴിമതി ഏറ്റവും കുറവുള്ള നാട് എന്ന നിലയിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുമ്പോഴും അതിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. അത്തരക്കാരോടു വിട്ടുവീഴ്ചയുണ്ടാകില്ല’’ – മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കേരള മുനിസിപ്പൽ ആൻഡ് കോർപറേഷൻ സ്റ്റാഫ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനപ്രസംഗത്തിലായിരുന്നു മുന്നറിയിപ്പ്.

‘‘ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പിടിയിലായത്. ജനങ്ങളുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇടപെടുന്നവയാണ് റവന്യു, തദ്ദേശ വകുപ്പുകൾ. ഇവ രണ്ടിലും അഴിമതി ഇല്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ജീവനക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. വില്ലേജ് ഓഫിസ് ചെറിയൊരു ഓഫിസാണ്. അവിടെ ഒരാൾ വഴിവിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ എനിക്ക് അറിയില്ല. ഞാൻ അഴിമതി നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നു പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അടുത്തിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാരൻ ശരിയായ രീതിയിലല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇടപെടണം. പിടിയിലായ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ലോഡ്ജിലായിരുന്നു താമസം. വഴിവിട്ട കാര്യങ്ങൾക്കു കേന്ദ്രമാക്കിയത് അവിടമാണ്. ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണിത്. പിടിയിലായാൽ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടിവരും. വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടാകില്ല’’– മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

എല്ലാ തലത്തിലും വ്യാപിച്ചു

സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന്റെ എല്ലാ തലങ്ങളിലും അഴിമതിയുടെ വേരുകൾ പടർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നാണു മലയാള മനോരമ സംഘടിപ്പിച്ച ഫോൺ ഇൻ പരിപാടിയിലേക്കു വന്ന നൂറുകണക്കിനു കോളുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൈക്കൂലി നൽകേണ്ടി വന്നതിന്റെയും ഉദ്യോഗസ്ഥ അഴിമതിയുടെ ഇരയായതിന്റെയും ദുരനുഭവങ്ങൾ ജനങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു.

English Summary: Chief minister Pinarayi Vijayan says some officers are corrupt