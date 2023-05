മരുന്നും കെമിക്കലും വെവ്വേറെ സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് നിർദേശം

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപറേഷന്റെ ഗോഡൗണുകളിൽ മരുന്നും കെമിക്കലുകളും വെവ്വേറെ സൂക്ഷിക്കണമെന്നു നിർദേശം. ഗോഡൗണുകൾക്ക് വെളിയിൽ മുറി ലഭ്യമല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താനും ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തീരുമാനിച്ചു. മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് ഇവ വെവ്വേറെയാണു സൂക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഒരു ഗോഡൗണിലും ഇതു പാലിക്കുന്നില്ല.

തിരുവനന്തപുരത്തും മലപ്പുറത്തും 2 ഗോഡൗണുകളും മറ്റു ജില്ലകളിൽ ഓരോ ഗോഡൗണുമാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അഗ്നിശമന സേനയിൽ നിന്ന് എതിർപ്പില്ലാരേഖ (എൻഒസി) നേടുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ഗോഡൗൺ ഉടമകളോട് ആവശ്യപ്പെടും.

കൊല്ലത്തും തിരുവനന്തപുരത്തുമുള്ള മരുന്ന് ഗോഡൗണുകൾ കത്തിയതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിവാദങ്ങൾ ശക്തമായിരിക്കുന്നതിനിടെ ഇന്നലെ മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപറേഷന്റെ വെബ്സൈറ്റ് നിലച്ചു. രാവിലെ 10നാണ് സൈറ്റ് പ്രവർത്തനരഹിതമായത്. മരുന്ന് ഇടപാടുകൾ, ടെൻഡറുകൾ, സംഭരിച്ച മരുന്നുകൾ, കെമിക്കലുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ഉണ്ട്. സാങ്കേതിക തകരാറാണെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക വിവരം. പ്രതികരിക്കാൻ അധികൃതർ തയാറായില്ല.

