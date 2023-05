വീട്ടുജോലി, ഹോം നഴ്സ് ക്ഷേമനിധി: കരട് നിയമവകുപ്പ് പരിഗണനയിൽ

തിരുവനന്തപുരം ∙ അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ക്ഷേമനിധി ബോർഡിൽ വീട്ടുജോലിക്കാരെയും ഹോം നഴ്സുമാരെയും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനു നിയമഭേദഗതി കൊണ്ടു വരും. ഭേദഗതി ബില്ലിന്റെ കരട് ഇപ്പോൾ നിയമ വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.



ക്ഷേമനിധിയിലേക്കുള്ള തൊഴിലാളിയുടെയും തൊഴിൽ ഉടമയുടെയും വിഹിതം എത്രയായിരിക്കണമെന്നും മറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നു തൊഴിൽ വകുപ്പ് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇവർക്കു പെൻഷൻ നൽകുക. കുറെക്കാലമായി സർക്കാർ ഇക്കാര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നടപ്പായിട്ടില്ല. ഇന്റർനാഷനൽ ലേബർ കോൺക്ലേവിന്റെ ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിലും ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ആവർത്തിച്ചിരുന്നു.

English Summary : Draft is under consideration of Law Department to include Domestic Work, Home Nurses in Welfare Fund