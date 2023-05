റേഡിയോ കോളർ പണിമുടക്കിയോ

സാറ്റലൈറ്റ് റേഡിയോ കോളർ കഴുത്തിലുണ്ടെങ്കിലും സിഗ്‌നൽ ലഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം മൂലം അരിക്കൊമ്പന്റെ നീക്കങ്ങളറിയാൻ വൈകുന്നു. ഇന്നലെ കമ്പത്തെ ജനവാസമേഖലയിലേക്ക് അരിക്കൊമ്പൻ എത്തുന്നത് അറിയാൻ തമിഴ്നാട്ടിലെ വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു കഴിഞ്ഞില്ല.



ആന സാറ്റലൈറ്റ് പരിധിയിൽ എവിടെയാണെങ്കിലും തത്സമയം സിഗ്‌നൽ ലഭിക്കുന്നതാണ് റേഡിയോ കോളറിന്റെ സവിശേഷത. അരിക്കൊമ്പന്റെ കഴുത്തിലെ കോളറിൽനിന്നു വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വൈകിയതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്നും കാർമേഘം മൂടിയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സിഗ്‌നലിൽ തടസ്സം നേരിടുമെന്നു ചിലർ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നതായും അരിക്കൊമ്പൻ ദൗത്യത്തിലെ മാനേജ്മെന്റ് ടീമംഗമായിരുന്ന കോട്ടയം ഡിഎഫ്ഒ എൻ.രാജേഷ് പറഞ്ഞു.

English Summary : Delay in getting signal from radio caller on arikomban's neck