പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയെ സ്ഥലംമാറ്റിയ നടപടി പിൻവലിച്ചു

നെടുങ്കണ്ടം ∙ തന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഒപ്പ് ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ പരാതിയെത്തുടർന്ന് സെക്രട്ടറിയെ സ്ഥലം മാറ്റിയ നടപടി അടിയന്തര പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിക്കു ശേഷം പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു. എൽഡിഎഫ് ഭരിക്കുന്ന നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്നേച്ചർ ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്ന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന്റെ പരാതിയും പിൻവലിച്ചു.

പരാതി അബദ്ധം പറ്റി നൽകിയതാണെന്നും പിൻവലിക്കുന്നതായും തദ്ദേശ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർക്ക് നെടുങ്കണ്ടം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.ടി.കുഞ്ഞ് കത്ത് നൽകിയതോടെയാണ് സ്ഥലംമാറ്റ ഉത്തരവ് പിൻവലിച്ചത്. ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ.ടി.കുഞ്ഞിന്റെ ഡിജിറ്റൽ സിഗ്‌നേച്ചർ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി ബില്ലുകൾ മാറിയതടക്കം 9 ആരോപണങ്ങളിൽ തദ്ദേശ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. അന്വേഷണം തുടങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ തദ്ദേശ വകുപ്പ് വിജിലൻസ് വിഭാഗത്തിന്റെ അന്വേഷണം പഞ്ചായത്തിൽ ആരംഭിക്കുകയും സെക്രട്ടറി ദിലീപിനെ മലപ്പുറത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റുകയുമായിരുന്നു.

എന്നാൽ സ്ഥലം മാറ്റാൻ തദ്ദേശ വകുപ്പ് ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയതിനു പിന്നാലെ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അടിയന്തര കമ്മിറ്റി ചേർന്ന് സെക്രട്ടറിയെ മാറ്റരുതെന്ന റസലൂഷനും ക്ലീൻ ചിറ്റും പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർക്ക് കൈമാറി. പരാതിയിൽ അന്വേഷണത്തിന് എത്തിയ സംഘത്തോട്, തെറ്റിദ്ധാരണയെത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് പരാതിക്കു കാരണമെന്നും സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ നൽകിയ പരാതി പിൻവലിക്കുന്നതായും കെ.ടി.കുഞ്ഞ് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് എതിരെ ഉയർത്തിയത്.

ഭരണകക്ഷിയിലെ ചില മെംബർമാരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയും ചേർന്ന് തന്നോട് ആലോചിക്കാതെ പലകാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നതായാണ് കെ.ടി.കുഞ്ഞ് നൽകിയ പരാതിയിലുള്ളത്. 2 വർഷമായി ബിഡിഒ ദിലീപ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ ജോലി ചെയ്ത് വരികയാണ്. സിപിഎം ഇടപെടലാണ് ഗുരുതരമായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ മൂടിവയ്ക്കാൻ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിനുമേൽ സമ്മർദം ചെലുത്തിയതെന്ന് കോൺഗ്രസ് ആരോപിച്ചു.

English Summary: The transfer of Panchayat Secretary was withdrawn