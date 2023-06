വാർഡ് വിഭജനത്തിന് 2 വർഷം വേണം

തിരുവനന്തപുരം∙ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ വാർഡ് വിഭജനത്തിനായി കമ്മിഷൻ രൂപീകരിച്ചാൽ നടപടി പൂർത്തിയാക്കാൻ 2 വർഷമെങ്കിലും വേണ്ടിവരുമെന്ന് സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ തയാറാക്കിയ പ്രവർത്തന നടപടിക്രമങ്ങളിൽ (സ്റ്റാൻഡേഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് പ്രൊസീജ്യർ– എസ്ഒപി) വ്യക്തമാക്കി. 2025ലെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി വാർഡുകളുടെ അതിർത്തി പുനർനിർണയിക്കണോ എന്നു പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക സമിതിയെ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചിരിക്കെ കമ്മിഷന്റെ എസ്ഒപിയിൽ സമയക്രമം വ്യക്തമാക്കിയതു ശ്രദ്ധേയമായി.



തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപ് അതിർത്തി പുനർനിർണയിക്കണമെന്ന് കമ്മിഷൻ സർക്കാരിനോട് 6 മാസം മുൻപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തദ്ദേശ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടർ അധ്യക്ഷനായുള്ള സമിതിയെ ജൂലൈ 30ന് അകം ഇക്കാര്യത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകാൻ മാർച്ചിൽ സർക്കാർ നിയോഗിച്ചു. അതിർത്തി പുനർനിർണയിച്ച് പുതിയ ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെയും നഗരസഭകളുടെയും രൂപീകരണം, നഗരസഭകളെ കോർപറേഷനാക്കുക എന്നിവ പരിശോധിക്കാനാണു സമിതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സമിതി ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്ത ശേഷം ഡീലിമിറ്റേഷൻ കമ്മിഷൻ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കും.

കമ്മിഷൻ തയാറാക്കിയ എസ്ഒപി സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ എ.ഷാജഹാൻ കമ്മിഷൻ സെക്രട്ടറി എ.സന്തോഷിനു നൽകി പ്രകാശനം ചെയ്തു. ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും പാർട്ടികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും സഹായകമാകുന്ന എസ്ഒപി കമ്മിഷന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കും.

English Summary : Want two years for ward partition