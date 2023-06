ഉമ്മൻചാണ്ടിയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ കയ്യിൽ കമ്മിഷൻ പെട്ടു: തിരുവഞ്ചൂർ

തിരുവനന്തപുരം∙ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ കയ്യിൽ ജസ്റ്റിസ് ജി.ശിവരാജൻ കമ്മിഷൻ പെട്ടുപോയെന്ന കാര്യം ഉറപ്പാണെന്നു മുൻ മന്ത്രിയും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ. സിപിഐ നേതാവ് സി.ദിവാകരന്റെ ആരോപണങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.



പണത്തിന്റെ ഇടപാട് നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നു തനിക്കറിയില്ല, എന്തായാലും ആ റിപ്പോർട്ടിനെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ ഒരാൾക്കും മതിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എൽഡിഎഫിന്റെ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഉപരോധ സമരം തീർക്കാനായി താൻ അവരുമായി ചർച്ച നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമരത്തിന്റെ ക്രമീകരണങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചു തന്നെ ആദ്യം ചർച്ച നടന്നിരുന്നു. നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ ഉടൻ തന്നെ തീർക്കണമെന്ന നിർദേശം ആ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായി. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അവർ നേരത്തേ ഉന്നയിച്ച ആവശ്യമായ ജു‍ഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചു എന്നും തിരുവഞ്ചൂർ പറഞ്ഞു.

