ലോക കേരള സഭ: ആദ്യസംഘം യുഎസിലേക്ക്

തിരുവനന്തപുരം∙ യുഎസിൽ നടക്കുന്ന ലോക കേരള സഭ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആദ്യ സംഘം പുറപ്പെട്ടു. നോർക്കയുടെ റസിഡന്റ് വൈസ് ചെയർമാൻ പി. ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ, സിഇഒ ഹരികൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി, ജനറൽ മാനേജർ അജിത് കൊളശേരി, ലോക കേരള സഭ ഡയറക്ടർ കെ. വാസുകി എന്നിവരാണ് പുറപ്പെട്ടത്.

അതേസമയം വിവാദമായോതോടെ ലോക കേരള സഭയുടെ സ്പോൺസർമാരിൽ നിന്ന് തണുത്ത പ്രതികരണമാണെന്ന വിവരവും പുറത്തുവന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ വിഐപികൾക്കൊപ്പമുള്ള അത്താഴ വിരുന്നിനായി സംഘാടകർ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ഗോൾഡ്, സിൽവർ കാർഡുകൾക്ക് അധികം ആവശ്യക്കാരില്ലെന്നതാണ് വിവരം.

മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒപ്പം അത്താഴം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓഫർ വച്ചുള്ള ഗോൾഡ്, സിൽവർ കാർഡുകൾക്കാണ് ആവശ്യക്കാരില്ലാത്തത്. രണ്ടര ലക്ഷം ഡോളറിന്റെ ഡയമണ്ട് കാർഡും 10,000 ഡോളറിന്റെ രണ്ടും 5000 ഡോളറിന്റെ രണ്ടും സ്പോൺസർമാർ മാത്രമാണ് ഇതുവരെ വന്നത്.

English Summary: First team for Loka Kerala Sabha leaves to USA