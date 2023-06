സി.ദിവാകരനെപ്പോലെ ഒരാൾ വെറുതേ എഴുതുമോ: പി.എസ്.ശ്രീധരൻപിള്ള

കൊല്ലം ∙ സി.ദിവാകരനെപ്പോലെ ഒരാൾ വെറുതേ എഴുതുമോയെന്നും കൊല്ലങ്ങളായി മലയാളികൾ വാസ്തവത്തിൽ വിഡ്ഢികളാവുകയായിരുന്നോയെന്നും ഗോവ ഗവർണർ പി.എസ്.ശ്രീധരൻ പിള്ള. സി.ദിവാകരന്റെ സോളർ കേസിലെ വെളിപ്പെടുത്തലിൽ ഉമ്മൻ ചാണ്ടിയെ പേരെടുത്തു പറയാതെയായിരുന്നു പി.എസ്.ശ്രീധരൻ പിള്ളയുടെ പരാമർശം. അമേരിക്കൻ മലയാളികളുടെ സംഘടനയായ ഫോമയുടെ എൻആർഐ കോൺക്ലേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കേരളത്തിൽ അപവാദങ്ങളും വിവാദങ്ങളുമാണ് പൊതു സംഭാവനയായി കാണുന്നത്. സി.ദിവാകരൻ എന്റെ സുഹൃത്താണ്. ഒരു സംവിധാനം മുഴുവൻ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്നത് കുത്തിക്കൊല്ലുന്നതിനെക്കാൾ ദോഷകരമാണ്. അതു ബിബിസി ചെയ്താലും തെറ്റാണ്. ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടാൽ അവർക്കും കുടുംബത്തിനും ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എവിടെയാണു നീതി ലഭിക്കുകയെന്ന് എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം. ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയേണ്ടതു ഞാനല്ല; ദിവാകരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയുമാണ് – ശ്രീധരൻ പിള്ള പറഞ്ഞു.

English Summary: PS Sreedharan Pillai about C. Divakaran statement about solar case revelation