5 ആഴ്ചയ്ക്കിടെ 2 തവണ മയക്കുവെടി: രണ്ടാമതും മയക്കുവെടി പ്രശ്നമില്ലെന്ന് വിദഗ്ധർ

കോഴിക്കോട് ∙ 5 ആഴ്ചയ്ക്കിടെ 2 തവണ മയക്കുവെടി ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത് അരിക്കൊമ്പന് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലെന്നു വിദഗ്ധർ. കരളിനു ഗുരുതര രോഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അരിക്കൊമ്പൻ ആരോഗ്യവാനായി ഇരിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥ മാറുന്നതിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമേ ആനയെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്നും വനം വകുപ്പ് മുൻ ചീഫ് വെറ്ററിനറി ഓഫിസർ ഡോ.ഇ.കെ.ഈശ്വരൻ പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 29നാണു മുൻപു മയക്കുവെടിവച്ചത്.



നാട്ടിൽ മദപ്പാടിലുള്ള ചില ആനകൾക്കു മാസത്തിൽ 4 തവണ വരെ മയക്കുവെടി വയ്ക്കാറുണ്ട്. അവയ്ക്കൊന്നും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സൈലസിൻ – കീറ്റമിൻ മിശ്രിതമാണ് മയക്കുവെടിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതേറ്റാൽ ആന മയങ്ങി വീഴുന്ന അവസ്ഥയിൽ എത്തില്ല. നല്ല മയക്കത്തിൽ, പ്രതികരണ ശേഷി കുറഞ്ഞ നിലയിൽ തുടരുമെന്നു മാത്രം. കിടത്തിചികിത്സ വേണ്ടിവരുമ്പോൾ ആനയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്ന മയക്കു മരുന്നിന്റെ നാലിലൊന്നു മാത്രമേ ഇത്തരം ഘട്ടങ്ങളിൽ നൽകാറുള്ളൂ. അത് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമല്ല.

അതേസമയം, കാലാവസ്ഥയിലെ മാറ്റവും കടുത്ത ചൂടിലെ യാത്രയും ആനയ്ക്ക് പ്രശ്നമാണ്. ചിന്നക്കനാലിൽ നല്ല തണുപ്പുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ആന കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. പെരിയാറിൽ എത്തിച്ചപ്പോഴും സമാന സാഹചര്യമാണ്. കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി കമ്പം, തേനി ഭാഗത്തായിരുന്നു ആന. പകൽ നല്ല ചൂടും രാത്രി തണുപ്പുമാണ് ഇവിടെ.

ആനയെ ഇനി കൊണ്ടു വിടാൻ തിരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന കളക്കാട്–മുണ്ടൻതുറൈ പ്രദേശത്തും ഇതേ കാലവസ്ഥയാണ്. അഗസ്ത്യാർകൂടത്തിന്റെ മറുഭാഗമാണ് ഈ വനങ്ങൾ. ചെങ്കുത്തായ മല നിരകൾ. അടിക്കാട് തീരെയില്ല. ആനയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ എളുപ്പമാകും. മഴനിഴൽ പ്രദേശമായതിനാൽ പകൽസമയത്തെ വരണ്ട കാലാവസ്ഥയുമായി ആന പൊരുത്തപ്പെടേണ്ടതു പ്രധാനമാണെന്നും ഡോ.ഈശ്വരൻ വ്യക്തമാക്കി.

അരിക്കൊമ്പനെ വീണ്ടും പിടിച്ചത് വേദനാജനകം: ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ

കളമശേരി ∙ അരിക്കൊമ്പനെ വീണ്ടും പിടിച്ചതു വളരെയധികം വേദനിപ്പിക്കുന്നതായി ജസ്റ്റിസ് ദേവൻ രാമചന്ദ്രൻ. ‘അരിക്കൊമ്പനെ പിടിക്കുന്നു. അതിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തതും നമുക്കിഷ്ടമുള്ളതുമായ സ്ഥലത്തു കൊണ്ടുചെന്നാക്കുന്നു’– സെന്റ് പോൾസ് കോളജിൽ പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം മനുഷ്യനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ്. ഓരോ ജീവിക്കും അതിന്റേതായ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട്. ഇതു മനസ്സിലാക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചുവെന്നും ജഡ്ജി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

