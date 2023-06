ഘോരഗർജനം മുഴക്കാൻ വരുന്നൂ, 2 യുവസിംഹങ്ങൾ; സംസ്ഥാനത്തെ മൃഗശാലകളിലേക്ക് 2 സിംഹങ്ങൾ കൂടി

തിരുവനന്തപുരം∙ രണ്ടു സിംഹങ്ങൾ കൂടി എത്തുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ മൃഗശാലകളിലെ സിംഹങ്ങളുടെ എണ്ണം 5 ആയി ഉയരും. ആന്ധ്ര തിരുപ്പതിയിലെ ശ്രീവെങ്കടേശ്വര സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിൽനിന്നുള്ള 2 സിംഹങ്ങളെയാണ് ഇന്നു രാത്രിയോടെ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെത്തിക്കുന്നത്.

കേന്ദ്ര മൃഗശാല അതോറിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ കൈമാറ്റ പദ്ധതി വഴിയാണിതെന്നു മ്യൂസിയം– മൃഗശാല ഡയറക്ടർ അബു ശിവദാസ് പറഞ്ഞു. അഞ്ചും ആറും വയസ്സുള്ള ഹൈബ്രിഡ് ഇനത്തിലുള്ള ഒരു ആൺസിംഹവും പെൺസിംഹവുമാണു എത്തുന്നത്. ഇവയ്ക്കൊപ്പം ഓരോ ജോടി വീതം ഹനുമാൻ കുരുങ്ങുകളെയും യെമു പക്ഷികളെയും കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്.

സിംഹങ്ങൾക്കു പകരം തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിലെ ഓരോ ജോടി ഹിപ്പോകളെ തിരുപ്പതിക്കു കൈമാറും. മൃഗശാലയിൽ നിലവിൽ 8 ഹിപ്പോകളാണ് ഉള്ളത്. നിലവിൽ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ രണ്ടും തൃശൂരിൽ ഒരു സിംഹവുമാണുള്ളത്. തിരുവനന്തപുരത്തെ 20 വയസ്സിലേറെ പ്രായമുള്ള ‘ആയുഷ്’ ചികിത്സയിലാണ്. മറ്റൊന്ന് 5 വയസ്സുകാരിയായ ‘ഗ്രേസി’യാണ്. തൃശൂരിലെ ആൺസിംഹവും അത്ര ആരോഗ്യവാനല്ല.

മൃഗങ്ങളുടെ കൈമാറ്റ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പന്നിമാനെയും കഴുതപ്പുലിയെയും തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല, തിരുപ്പതി ശ്രീ വെങ്കടേശ്വര സുവോളജിക്കൽ പാർക്കിനു കൈമാറി. രണ്ടു ജോടി വെള്ള മയിൽ, കാട്ടുകോഴി എന്നിവയെ താമസിയാതെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കു കൊണ്ടുവരും.

