അഴിമതി: രമേശ് ചെന്നിത്തലയോടൊപ്പം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് സതീശൻ

കൊച്ചി ∙ എഐ ക്യാമറ, കെ – ഫോൺ അഴിമതി ആരോപണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളുമായി, രമേശ് ചെന്നിത്തയോടൊപ്പം കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശൻ പറഞ്ഞു. കെ ഫോൺ പദ്ധതിക്കു പിന്നിൽ വൻ അഴിമതിയുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന എം.ശിവശങ്കറിന്റെ കത്തിലൂടെ 1,028 കോടി രൂപയുടെ ടെൻഡർ നിയമവിരുദ്ധമായി 1,548 കോടിയാക്കി.

പദ്ധതിയുടെ സുപ്രധാന ഘടകമായ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട് വയർ (ഒപിജിഡബ്ല്യു) ഇന്ത്യൻ നിർമിതമാകണമെന്നതുൾപ്പെടെയുളള സുപ്രധാന വ്യവസ്ഥകളെല്ലാം കരാർ ലഭിച്ച എൽഎസ് കേബിൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് കാറ്റിൽ പറത്തി. നിലവാരമില്ലാത്ത കേബിൾ ചൈനയിൽ നിന്ന് ഇറക്കുമതി ചെയ്തതിനു ശേഷം കമ്പനി സ്വന്തം പേരു പതിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ബന്ധുവിനു പങ്കാളിത്തമുള്ള പ്രസാഡിയോ കമ്പനി സ്ഥാപിച്ച പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രസൻസ് (പിഒപി) സംവിധാനങ്ങൾക്കും നിലവാരമില്ലെന്ന് സതീശൻ പറഞ്ഞു .

∙ റിയാസിന്റേത് ഭീഷണി

ആരോപണ വിധേയനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ മറ്റു മന്ത്രിമാർ കൂടി മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്നു മന്ത്രി മുഹമ്മദ് റിയാസ് ആവശ്യപ്പെട്ടതു ഭീഷണിയാണെന്നു സതീശൻ പറഞ്ഞു. അഴിമതിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ ഇറങ്ങാത്ത മറ്റു മന്ത്രിമാർക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പാണത്.

English Summary: V.D. Satheesan and Ramesh Chennithala to approach court alleging corruption in road camera and kfon projects