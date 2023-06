മേനംകുളത്ത് കത്തിനശിച്ചത് 65 ലക്ഷം ഗുളികകൾ; 2014ൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവ

തിരുവനന്തപുരം∙ കേരള മെഡിക്കൽ സർവീസസ് കോർപറേഷന്റെ മേനംകുളം കിൻഫ്ര പാർക്കിലെ ഗോഡൗണിൽ ഉണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ 65 ലക്ഷത്തോളം ഗുളികകൾ കത്തിനശിച്ചെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ആന്റി ബയോട്ടിക്കുകളും സൈക്യാട്രി ചികിത്സയ്ക്കുള്ള ഗുളികകളുമാണു കത്തിനശിച്ചത്. 2014ൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ ഗുളികകൾ ഈ ഗോഡൗണിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്നു. ഉപയോഗ ശൂന്യമായ ഈ ഗുളികകൾ ഇത്രയുംകാലം സൂക്ഷിച്ചതിലും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു മറുപടിയില്ല. അഗ്നിബാധയിൽ 1.19 കോടിയുടെ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായത്. പതിനഞ്ചര ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള 33,525 കിലോഗ്രാം ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഗോഡൗണിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

English Summary : Sixty five lakh tablets were burnt in Menamkulam